Christian Nodal se ha convertido en uno de los cantantes más reconocidos de Latinoamérica. Tras su éxito musical estuvo en una polémica relación con la actriz Belinda que desató todo tipo de escándalos.



Meses después de romper su compromiso con la española, Nodal habría empezado un romance con Cazzu, la artista argentina. Aunque ninguno de los dos ha confirmado el noviazgo, se han dejado ver juntos en las calles.



El compromiso con Belinda no terminó bien y el mexicano estuvo envuelto en controversias los últimos meses. En redes sociales aseguró que su expareja lo estaba utilizando por su dinero y que sus padres la explotaban.



Unas semanas más adelante tuvo una confrontación pública con el reggaetonero J Balvin. El colombiano afirmó que se parecían porque tenían estilos de cabello similares y a Nodal no le gustó la comparación. El artista arremetió contra Balvin y sacó un sencillo contra el paisa.



Christian Nodal se ha mostrado últimamente muy cercano a la argentina Cazzu. Aunque la relación no llevaría muchos meses todo parece indicar que los enamorados están felices juntos y planeando su futuro.



El programa mexicano ‘Chisme no like’ aseguró en las últimas horas que la pareja ya estaría pensando en casarse. El rumor no es nuevo, hace unas semanas un sacerdote de Guatemala reveló que Nodal le habría expresado que quería contraer nupcias con la argentina.



“Están buscando una residencia para vivir en Argentina, pero no solo está componiendo con su mujer, han hablado de la posibilidad de tener un hijo, ya está pensando en ser padre y obviamente con la susodicha” manifestaron los presentadores de televisión.



Christian Nodal y Belinda estuvieron comprometidos por más de seis meses hasta que a principios de 2022 terminaron la relación. La pareja había empezado su romance desde el 2020.



La cantante argentina Cazzu y Christian Nodal fueron vistos de la mano en Guatemala. 😱@cazzuoficial@elnodal



By: Sinned 👀 pic.twitter.com/ExwzweqtnQ — Run Run TV (@RunRunTVMx) June 8, 2022

¿Cazzu está embarazada?

En Argentina ha estado circulando el rumor de que la artista de música urbana estaría en estado de embarazo. Algunos fanáticos incluso han afirmado que el bebé no sería de Christian Nodal.



Las especulaciones empezaron luego de que apareció un video de la cantante viéndose diferente. Según los cibernautas, la mujer parece estar gestando.



La grabación ya tiene más de un millón de reproducciones en TikTok y 36 mil ‘me gusta’. Sus seguidores expresaron estar felices por un posible embarazo de la artista.

