Christian Nodal, el famoso cantante méxicano conocido por éxitos como ‘No te contaron mal’, ‘Por el resto de tu vida’, ‘La siguiente’ y ‘Aquí abajo’, canciones que lo catapultaron como uno de los mayores exponentes de la música popular mexicana de los últimos años, se unió al cartel de artistas que conformarán el evento Pa´ Medallo, un concierto que se llevará a cabo el próximo sábado 29 de julio en el Atanasio Girardot y será el ‘show’ principal de la Feria de las Flores.

Este festival anunció su cartel oficial de artistas confirmados, entre ellos se encuentran Farruko, Nodal, Paulina Rubio, Ivy Queen, Hebert Vargas, Luis Alfonso, Jhon de la Torre, Marco Acevedo, Agudelo888, Sog, Mariana y Zafarrancho.

Nodal anunció la noticia a través de la cuenta oficial de los organizadores. En el metraje confirmó su asistencia y la emoción que le da por hacer parte de este evento y volver a la capital antioqueña.

“Estoy muy feliz, emocionado y orgulloso de contarles que se me cumplió un sueño, voy a estar en la Feria de las Flores el 29 de julio, vamos a estar en el festival ‘Pa’ Medallo’. Será una noche inolvidable con el Forajido Tour, así que no pueden faltar, vayan comprando los boletos”, dijo el mexicano.

No obstante, la noticia ha generado múltiples reacciones por parte de varios internautas, quienes recordaron el pasado episodio en Cali y Medellín cuando Nodal canceló sus dos presentaciones sin previo aviso.

“El día de hoy he estado intentando llegar a ‘Medallo’ de todas las maneras posibles y no he podido. Tomé dos aviones diferentes, hubo fallas técnicas y el clima no estuvo a nuestro favor. Espero comprendan que esto se salió de nuestras manos”, se excusó el artista en su momento.

Entre los comentarios de varios usuarios, algunos expresaron: “Otra vez los va a dejar esperando”, “No te creo nada Nodal, perdiste mi confianza”, “No compren ese nunca llega”, “Que mande foto del aeropuerto para creerle”, “¿Para qué nos vuelva a dejar tirados?” y “Este tipo no es serio”.

La Feria de las Flores, un evento lleno de color



La Feria de las Flores es un evento anual que trae consigo lo mejor de la cultura paisa, en un desfile protagonizado por cientos de campesinos que, durante 10 días, rinden homenaje a las bellas flores que se cultivan en la región.

De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, la primera Feria de las Flores se realizó el 1 de mayo de 1957. Desde ese momento, se ha convertido en una de las celebraciones más importantes en Colombia que fomentan el turismo y la economía en el país.

Feria de las flores, festival típico de Medellín. Foto: iStock

Este año se realizará del 28 de julio al 7 de agosto, 10 días en los que muchos asistentes esperan observar el tradicional desfile de silleteros, quienes con sus comparsas llenas de color y flores protagonizan uno de los momentos más esperados del evento.

Así se organizó la pasada Feria de las Flores

