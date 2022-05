Christian Nodal de nuevo es tendencia en redes sociales, pero esta vez no por sus polémicas declaraciones sobre Belinda, sino por su nuevo 'look'. Tal parece que el intérprete de 'Ya no somos ni seremos' está cerrando ciclos al mejor estilo de J Balvin.

Este domingo, durante las Fiestas del Pitic en Hermosillo, México, Christian Nodal soprendió al mundo con su cabello tinturado de rubio y flores en tonos amarillo, verde y naranja.

Tras su seperación de la actriz y cantante Belinda, el artista, de 23 años, ha dado a conocer que está trabajando en ser una mejor persona y cambiar ciertos hábitos que no le hacían bien.

(Lea también: Ivy Queen habló por primera vez de su compleja enfermedad: ‘Soy guerrera’).

Facebook Twitter Linkedin

Este es el nuevo 'look' de Nodal. Foto: Instagram: @nodal

De hecho, hace algunos días en un 'en vivo' que hizo en su cuenta oficial de Instagram, Nodal confesó que está esforzándose por dejar el cigarrillo y el alcohol.

"Yo estoy sanando. De vez en cuando tomo alcohol, pero ahora tomo agua a lo estúpido. Y yo nunca había tomado tanta agua en mi vida", expresó el cantante de 'Probablemente'.

(De interés: Camilo Echeverry compartió conmovedora carta que recibió de una fanática).

Y añadió: "Dejé el cigarro... Yo fumaba dos cajetillas diarias y no dormía... Mi vida está cambiando, hay que ayudarnos, no le podemos dejar las cosas a Dios todo el tiempo".

Sumado a esto, otra gran transformación que ha dejado ver Christian Nodal es su cabello, que ahora luce de colores, un estilo muy similar al que ha mostrado J Balvin. De allí que en redes sociales se hable de que 'El Nodal Balvin', sí existe.

¿Qué clase de J Balvin Nodal es este? pic.twitter.com/Nbo8U7AVhf — Antonio (@TuEresElMirrrey) May 30, 2022

(Además: Reguetoneros que se apenaron del perreo y dejaron lo que los hizo famosos).

Aunque el cantante se ve muy cómodo con su nueva apariencia y su nuevo tatuaje en la naríz, algunos internautas no están de acuerdo con el cambio de imagen, incluso, lo comparan con J Balvin. Un tema que ha dado material hasta para memes.

- Psicólogo: El Nodal Balvin no existe



- El Nodal Balvin: pic.twitter.com/imX4813DSn — Don Edd (@ElSrDeLasVentas) May 30, 2022

No manches wey ¿Cómo no van a ser lo mismo?#NODAL

El Nodal Balvin existe pic.twitter.com/Bu9kXMfLiN — ktheryn🫀 (@kthysr) May 30, 2022

Con el nuevo look de Cristián Nodal Residente lo puede confundir con J.Balvin 🤣 pic.twitter.com/LOBeFpMyDR — Mario Rolando EC (@ec_rolando) May 30, 2022

Same energy. pic.twitter.com/gTSpt0T12J — El Rey del Beautiful (@El_Hombre_Koala) May 30, 2022

Same energy. pic.twitter.com/gTSpt0T12J — El Rey del Beautiful (@El_Hombre_Koala) May 30, 2022

Belinda viendo el nuevo look de Nodal pic.twitter.com/hKkpK5a32J — YouTube: BorrachosVIP 👾 (@SoyBvip) May 30, 2022

(Siga leyendo: Mike Bahía a Greeicy: 'Nuestro bebé tiene la mamá que muchos quisieran').

Pero las críticas no son un tema que trasnoche a Nodal, pues en repetidas ocasiones ha demostrado ser fiel a sí mismo y no prestar atención a los comentarios negativos. Además, algunos de sus fans han destacado que el mexicano no copió a J Balvin sino que está siguiendo la tendencia primavera verano 2023 de Dior.

Más noticias

Mensaje de Carmen Villalobos a Sebastián Caicedo agudiza rumores de ruptura



Daniela Ospina y James Rodríguez celebraron juntos el cumpleaños de Salomé



Mara Cifuentes reapareció y habló sobre su rehabilitación



Tendencias EL TIEMPO