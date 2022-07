El nombre de Christian Nodal ha sido titular de diferentes noticias polémicas este año. Lo que muchos comentan por estos días en redes sociales son sus largos discursos en medio de sus conciertos, en los que suele hablar de sus problemas.

“A mí los medios no me quieren, pero la realidad es otra: me ha costado un chingo llegar a este público tan bello que tengo hoy y no es justo que por sacar dinero hablen mierda de mí, yo no soy un ser humano mierda, yo sólo interpreto mi música”, señaló recientemente durante un concierto en Colombia.

Primero quieren fama y reconocimiento y luego ya no la quieren . ES UN PRECIO QUE TIENEN QUE PAGAR Y TIENEN QUE APRENDER A LIDIAR CON ESO . #Nodal …

Enfócate en tu “talento” y sigue por que te vas a pasar concierto en concierto de Tu Fama ? Que hueva !! pic.twitter.com/39pWT4Ztu4 — JUANGABRIELA JACKSON 🦋 (@YoZhoy) June 27, 2022

El compositor confesó que no se considera un ejemplo para nadie, ya que al igual que todas las personas, él también comete errores.



“Yo no soy un buen ejemplo de ser humano, tengo 23 años. La diferencia es que lo mío, todo mundo toma video, toma foto y a ustedes no les toman foto cuando están actuando como ser humano. Falta empatía en este mundo y discúlpenme, necesitaba usar este momento para desahogarme”, agregó mientras se le escurren algunas lágrimas.

Pero esta no fue la primera vez. Ya han sido varias las oportunidades en las que ha detenido sus presentaciones para expresarse sobre las situaciones a las que se ha enfrentado.



En conciertos pasados dijo que se arrepentía de la canción que compuso contra J Balvin y ha sido enfático en resaltar una enemistad contra los medios de comunicación.



También, ha arremetido contra algunos asistentes a sus conciertos, como pasó el pasado 18 de junio en Bolivia. "Quien me esté tirando hielo, sáquenlos a la chi***da y páguenles su boleto pa' tras. A mí no me estén aventando hielo, porque yo los respeto y no me están respetando esos güeyes o esas 'güeyas", reclamó el cantante.

Algunos de sus seguidores han opinado que el artista debería enfocarse más en su música y no tanto a las controversias recientes.



