El reconocido cantante de música popular, Christian Nodal, nuevamente está dando de que hablar, tras las recientes declaraciones sobre el aspecto de su rostro y los tatuajes que se hizo en el mismo a finales del 2021.



Ante los comentarios tanto de sus seguidores como de la prensa acerca del porqué Nodal se había realizado estos diseños en su cara, salieron toda clase de explicaciones a su alrededor, como sucedió en una entrevista para la revista ‘Life & Style’ en febrero 2022, donde el mismo comentó que los tatuajes en su piel eran una pasión artística.

Christian Nodal está esperando un bebé con la artista argentina Cazzu.

“Llevo mis pasiones a otro nivel. Quizá tener tatuajes en la cara parece más extremo, pero no es que haya creado un personaje que funciona como escudo. Amo los tatuajes y por eso cuando me veo pienso: 'Ese soy yo'", afirmó el cantante en ese momento.



Al parecer, su inclinación por los mismos los mencionó en la letra de una de sus canciones de despecho y que hacía alusión a los tattos como una manera de ocultar u olvidar el rastro que deja una pareja.



“Quise, mi piel, llenarla de tatuajes, pa’ cubrir los besos que dejaste. Puedo ocultar la historia que vivimos, pero no puedo borrarte. Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira, es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida. Ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco”, expresa el primer verso de la composición, 'Ya no somos ni seremos' de su álbum 'Forajidos'.

¿Por qué se quiere quitar los tatuajes de su cara?

Pese a su amor por la tinta, el artista confirmó que planea eliminar los grabados en su rostro porque desea que su bebé lo vea sin ellos una vez nazca, pues quiere tener su cara "limpia y pasar a otro momento de su vida".



“Ya pasó una etapa muy mía, siempre hago lo que me nace del corazón y pues gracias a dios los tatuajes se borran”, dijo el artista para el programa 'Lo Sé Todo Colombia'.



Las declaraciones llegan semanas después de que su novia, la cantante argentina Cazzu, anunciara su embarazo en medio de un concierto en Argentina y del que no se sabía su sexo hasta que Nodal lo reveló inconscientemente durante la entrevista en la producción anteriormente mencionada, donde afirmó que quería que su hija lo conociera sin los tatuajes en su rostro.



“Me gustan mucho mis tatuajes, amo los tatuajes, voy a abrir un tattoo shop en Los Ángeles muy pronto, pero me gustaría que mi hija conozca mi carita, ¿entiendes?, dijo Nodal para el programa 'Lo Sé Todo Colombia'.

📹| Christian Nodal en entrevista para "Lo Sé Todo Colombia" habla sobre "Quédate" + la próxima apertura de su tattoo shop en Los Ángeles + sobre que se quitará los tattoos de su cara porque quiere que su hija lo conozca sin ellos.pic.twitter.com/zQSbmGrZGL — Christian Nodal Daily (@NodalDaily) April 28, 2023

