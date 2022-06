Luego del polémico enfrentamiento entre Christian Nodal y J Balvin, que se desprendió por una broma en la que el colombiano se sumó a los memes sobre el look rubio del mexicano, que terminó en la canción Girasol por parte del mexicano hacia el artista antioqueño, con una posterior disculpa y luego un nuevo encendido en las redes sociales, Cristy Nodal, madre del intérprete, compartió en sus historias de Instagram un video que causó conmoción y alarma entre sus seguidores.



Cristy subió un montaje de fotografías que originalmente fue publicado su cuenta de TikTok, con imágenes sobre el proceso de su enfermedad y recuperación de la misma en el cual incluyó una canción con la siguiente letra: “He peleado mis peores batallas de rodillas en mi habitación porque he entregado tantas cosas amables sin esperar nada”.

Mamá de Christian Nodal. Foto: Instagram: @cristy_nodal

El enigmático mensaje dejó muchas dudas y más ahora, cuando su hijo ha padecido también problemas depresivos, luego de su rompimiento con su novia Belinda.



Aún no se sabe realmente lo que el video significa, sin embargo ha generado algunos cuestionamientos entre los fans de Christian Nodal, más aún cuando el cantante ha estado involucrado en muchas controversias.



Cristy informó hace unos meses que había superado el cáncer de colón que la agobiaba.



Luego informó que como si se tratara de un “milagro” se había recuperado de la enfermedad, y agradeció a su esposo e hijos, haberla acompañado durante la lucha contra la rebelde enfermedad.



“No importa que tan ocupado estés, pero siempre haces todo por estar con nosotros en buenas y malas o cuando más te necesitamos, ya más de tres años de lucha, pero hoy si reconozco, que mis fuerzas ya no daban para más necesitaba de sus abrazos y del gran amor que siempre me dan ustedes mi pequeña familia @amely.nodal @alonso.nodaal @jgmusical pronto también esto pasará y mi salud seré más fuerte que nunca #diosesgrande los amo gracias por tanto kisha @nodal”, escribió en su momento la madre del artista mexicano.



