Tras la ruptura de Christian Nodal y Belinda en días pasados, son muchas las especulaciones que se han hecho alrededor de los motivos de la separación y de la situación de ambos artistas. Sin embargo, el tema que más llama la atención, son los tatuajes que tiene Nodal en honor a la cantante.



Y, aunque Nodal no ha afirmado si va a tapar o modificar sus tatuajes, el tatuador Antonio Morales, también conocido como ‘Tanke Rules’, le ha propuesto al intérprete de ‘Botella tras botella’ una serie de transformaciones que podría realizarle, si así lo desea.

Morales, quien habría realizado este mismo trabajo a Lupillo Rivera, exnovio de Belinda, relató para ‘Ventaneando’ de ‘Azteca Uno’ su consejo.



“Mi recomendación sería utilizar lo que ya tenemos tatuado para realizar un tatuaje completamente diferente. Todo esto para evitar dañar la zona más de lo necesario porque un tatuaje es una cicatriz”, afirmó.

El tatuador publicó un video en su Instagram en el que es posible ver la propuesta que tiene para modificar los ojos de Belinda que Nodal tiene en su pecho.

“En este caso se me ocurrió utilizar los ojos y agregar una máscara de hannya, que era un elemento tradicional japonés que hace alusión a una mujer celosa transformada en demonio”.



En cuanto a la palabra ‘Beli’ que tiene Nodal en la oreja, aconseja agregar más letras que conformen un grabado como ‘Believe’ o ‘Bélico’.

Los cantantes habían anunciado su compromiso a través de Instagram. Foto: Ig: @belindapop

Para ‘Utopía’, nombre de uno de los álbumes de la cantante y palabra que tiene Nodal en la frente, Morales sugiere conservarlo debido a su significado.

Respecto al precio del procedimiento, del que Nodal no se ha pronunciado, ‘Tanke Rules’ aseguró que esto se haría en dos sesiones de seis horas, que tendrían un costo de $9,000 pesos mexicanos, lo que equivaldría a $1.750.000 en Colombia. No obstante, reiteró que para Nodal lo haría gratis.



Por su parte, la cantante de ‘Luz sin gravedad’ no se ha pronunciado sobre este tema, pero en sus historias sí transmitió un mensaje para sus fans en el que les agradece por su apoyo incondicional.

“Estos días han sido difíciles. Ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho”.

