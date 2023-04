Alguien que siempre se encuentra en el mundo de la polémica por sus grandes cambios de ‘look’ es sin duda alguna el cantante mexicano Christian Nodal. En diferentes ocasiones, ha sorprendido a sus fans por sus estrambóticos colores y diseños que se ha hecho en su cabello y también por sus tatuajes, pues cubren una gran parte de su cara.

Christian Nodal, cantante de música popular. Foto: Instagram: @nodal

(Tenemos para usted: Festival Coachella 2023: ¿Bad Bunny oculta algún secreto para su presentación?).

Hace unas horas, en redes sociales, Nodal mostró su nuevo cambió de look, el cual no ha pasado por desapercibido, pues en sus historias de Instagram mostró que se rapó todo su cabello para lucir completamente su cabeza.



Asimismo, en las imágenes se podía ver al famoso sin pelo, con una sudadera, sus característicos aretes y una barba muy perfilada.



No obstante, el intérprete de muchos éxitos norteños no reveló las razones de su nuevo estilo, pues lo que hacía en su video era contarles a sus seguidores que estaba recargando energías para todos los shows que tiene preparados en su ciudad natal.

(Siga leyendo: ¿Por qué dicen que el 10 de abril de 2023 hubo un fallo en la 'matrix'?).

“Bueno, pues, aquí disfrutando del último rato que me queda en casita; de la paz, de la tranquilidad, recargando energía para llegarles a todo mi gente de Aguascalientes y toda mi gente de Pantitlán. Vamos a tener tres shows preciosos, tenemos escenario lleno en Aguascalientes y quería agradecerles por eso. Y nada a todo mi público decirles que tengan un día precioso, los amo mucho”, dijo con una sonrisa de extremo a extremo el famoso mexicano.



Se tiene que tener presente que el intérprete está a un mes de una de sus presentaciones en el Foro Sol, dicen los medios mexicanos, y esta será una de las más importantes en su carrera y para ese entonces llegará al escenario con una apariencia totalmente renovada.



La historia del mexicano ha sido reposteada por varias páginas de chismes, en donde sus seguidores han tenido la oportunidad de opinar sobre su nuevo 'look', algunos de estos son:

​

“En vez de mejorar, empeora”, “Era tan lindo recién que inició con su fama… ahora sí, qué tristeza, de mal en peor”, “Este es hermano de Yina Calderón”, son los más destacados en las redes.

(Le puede gustar: Matthew McConaughey dice que él y Woody Harrelson podrían ser hermanos).

Artista mexicano Christian Nodal. Foto: Cortesía del artista

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

