El cantante mexicano Christian Nodal sigue cosechando éxitos musicales, y el nuevo tema que sacó, titulado ‘Quédate’, ha generado un gran debate en redes sociales.



Sus seguidores y el mundo de la farándula han estado preguntándose si la letra de este nuevo sencillo esconde indirectas para su expareja, la también cantante Belinda.

Belinda y Nodal terminaron su relación amorosa hace dos años; sin embargo, desde entonces han sido vigilados de cerca por la prensa rosa, esperando a que se refieran a cualquier detalle del noviazgo que tuvieron y no terminó en muy buenos términos.



El pasado 28 de abril, el cantante de música regional lanzó su canción ‘Quédate', parte del álbum ‘Foraji2’.



Con pocos días de haber lanzado el tema, ahora se especula si está dirigido para la mexicana, pues en la canción Nodal dice que tuvo un amor que sacó su peor versión.

Estas son algunas de las frases que resaltan este tema y los supuestos rumores que está dedicada a Belinda:

-“Tú sacaste la peor versión de mí, lo más bajo que he caído fue por ti. Yo no merecía todo esto, ni de lección para ser honesto”.



-“Yo no necesitaba odio, solo te pedía amor. Yo ya no sé qué soy, pues lloro y los hombres no lloran”.



Actualmente, Christian Nodal se encuentra en una relación con la rapera y cantante de música trap Cazzu, con quien espera un bebé, mientras que Belinda sigue realizando proyectos musicales y cinematográficos en el marco de su exitosa carrera artística.

Uyuyuy 🧐!!!

El nuevo sencillo de Cristian Nodal "Quedate" en su vídeo de estreno contiene varias frases e imagenes alusivas que muchos han tomado como referencia a Belinda además de que la canción habla de un desamor.

A facturar Nodal!

📹akev.ilegs pic.twitter.com/M0vYgnj90t — Susanita tiene un raton (@PosaTres) April 29, 2023

MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCION ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

