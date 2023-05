Christian Nodal y Cazzu están a la espera de su primer bebé, como lo revelaron el pasado mes de abril.



Desde la noticia a ambos se les ve muy felices. De hecho, la cantante argentina presumió su barriga de embarazada en uno de sus conciertos para dar la inesperada nueva.

Aunque los dos artistas han compartido en redes sociales el proceso que llevan en esta nueva faceta, no fue hasta este fin de semana que el mexicano habló con los medios de comunicación por primera vez sobre este momento de su vida.



En rueda de prensa en el marco de su visita a Colombia, el intérprete de ‘Adiós amor’ habló de su futuro como padre, esposo y cantante.



Sin embargo, al parecer la emoción del momento lo habría llevado a revelar accidentalmente el sexo de su bebé, que según este descuido sería una niña.

📹| Christian Nodal en entrevista para "Lo Sé Todo Colombia" habla sobre "Quédate" + la próxima apertura de su tattoo shop en Los Ángeles + sobre que se quitará los tattoos de su cara porque quiere que su hija lo conozca sin ellos.pic.twitter.com/zQSbmGrZGL — Christian Nodal Daily (@NodalDaily) April 28, 2023

Esto sucedió cuando Nodal hablaba de que está en proceso de removerse los tatuajes del rostro, por los que ha sido tan criticado en redes sociales: “Me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita”.



Al darse cuenta del lapsus que había tenido, tuvo que enfrentarse a los cuestionamientos de los periodistas para confirmar si tendría una hija, a lo que respondió: “No lo sabemos, siempre he querido una niña, pero si es niño no pasa nada”.

Desde que inició su relación con Cazzu, el cantante de música regional mexicana ya había dicho que deseaba ser padre, y su idea era lograrlo a los 24 años, edad que tiene actualmente.

