Christian Nodal habría bajado de peso y ya no tiene tatuajes en su rostro: así se ve

En septiembre de este año nació la primera hija de Christian Nodal y Cazzu. La llegada de la bebé, generó emoción dentro de los fanáticos de los dos cantantes e hizo que la prensa internacional se volcará sobre la pareja para conocer más detalles de la pequeña.



Hasta el momento, los intérpretes de música popular y urbana, han sido reservados en proteger la identidad de la menor, dando muy pocos detalles, solo enseñando las manos.

(Le puede servir: Isabella Atehortúa, exparticipante de MasterChef, revela trastorno que sufre desde niña).

El mexicano y la argentina se han dedicado a vivir esta etapa familiar y alejarse de las redes, recientemente, Cristian Nodal subió una foto a sus redes sociales que generó cientos de comentarios por parte de los seguidores.



En dicha imagen se ve un cambio físico notable, en el que se ve más delgado, y sin algunos tatuajes en su rostro.



Esto fue lo que aseguró respecto a sus tatuajes: “Es más que nada que me quiero ver limpio, me gustan mis tatuajes, sin embargo, quiero que mi hija me conozca con la cara limpia”, aseguró en una entrevista al programa ‘Lo Sé todo’.

(Le puede ayudar: Karol G se dio a conocer por Anuel': polémica por frase de Nanis Ochoa en 'Lo sé todo').

Algunos internautas aseguran que la pérdida de peso estaría relacionado con el ser padre por primera vez, y otros destacan que se ve mejor gracias a su notable relación con su esposa Cazzu.



“Ya tiene cara de niño lindo otra vez. Cazzu te hace bien”, “qué guapo se ve en la primera foto”, “Se ve muy bien. Más chavo. ¡Conforme a su edad!, bien por él!”, y cinetux de comentarios que destacan lo bien que se ve estando más delgado. La publicación tiene más 100 mil ‘me gusta’,

(Le puede interesar: Murió a los 25 años de cáncer de mama la cantante de ópera Patricia Janečková).

Darío Gómez: Más de 50 años de carrera artística lo convirtieron en el rey del despecho

Más noticias en EL TIEMPO

Colombia realizará investigación científica sobre el hallazgo del galeón San José

¿Cómo se elige al ganador del Premio Nobel de Literatura?

The Weeknd en Bogotá: video del artista en Instagram generó altas expectativas