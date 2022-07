Christian Nodal hizo unas fuertes declaraciones sobre su vida en la más reciente edición de la revista ‘Rolling Stone México’, de la cual fue portada.



(Tal vez sea de su interés: Christian Nodal arremete contra música de Bad Bunny).

Uno de los relatos que más causan impacto fue un pasaje en el que comentaba que se encontraba desesperado al atravesar por momentos difíciles y decidió terminar con su vida. Si no hubiese sido por su abuela, quien lo salvó, otra sería la historia. “No había papá, no había mamá. Mis padres eran mis abuelos. Una vez quise tirarme desde un segundo piso, creyendo que me haría daño, pero mi abuela me salvó: ‘¡Christian! ¡Chamaco pendejo!’”.



En aquel entonces su mamá padecía de epilepsia y su padre debía salir a trabajar, así las cosas, el intérprete creció con su abuela, Rosario Gil Palomares, ‘Chayo’ como cariñosamente la llama.

A principios de febrero del 2021 su abuela murió, situación que lo afectó mucho porque era una de las personas más importantes de su vida, fue ella quien lo encaminó en la música. Ella asistía a un templo mormón, y desde ese momento Nodal inició a tocar la trompeta: “Yo la pasaba muy bien ahí porque veía a la gente sanar, yo sentí por primera vez a Dios en la música”, aseguró.



Al referirse a la enfermedad de su madre, el cantante dijo que esta lo llevó a tener ataques de ansiedad. “Fue muy duro, llegar de la escuela y esperar que no estuviera mi mamá convulsionando”.



(Tal vez le pueda interesar: Christian Nodal se desahoga y llora en pleno concierto).

La música le salvó la vida

En las visitas en compañía de su abuela a la iglesia mormona, Nodal encontró en la música su pasión “Crecí pensando que todo el mundo vivía eso en su casa, ¿sabes? Pensé que todos debían cantar también, que todos hacían música. De niño tenía esa inocencia, y conforme fui creciendo, me di cuenta de que era un don muy bonito, y que era un regalo de Dios”.



Finalmente, el apoyo de sus padres y de sus abuelos, y su pasión por la música lo motivaron a salir adelante y a ser el artista que es hoy en día, pese a que en su infancia tuvo que pasar por muy duros momentos. “Crecí entre la música y Dios, eso me ayudó muchísimo. De niño siempre fui como muy ingenioso”.

