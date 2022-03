El cantante mexicano Cristian Nodal hace unos meses anunció la ruptura de su relación con Belinda. Ahora, Nodal ha causado intriga entre sus fanáticos, puesto que fue captado en video con una misteriosa mujer que no es su expareja.

Tal como lo demuestra un clip grabado por un usuario de TikTok, el artista se encontraba en el restaurante Nurs - Et en Los Ángeles, Estados Unidos, en compañía de una joven de cabello rubio de quien no se conoce su identidad.



La apariencia de la mujer es similar a la de la modelo que aparece en el video musical de ‘Ya no somos ni seremos’, canción interpretada por el mexicano.



El video causó revuelo entre sus fanáticos, quienes han especulado que la rubia misteriosa es la nueva pareja del cantante. Incluso, usuarios en redes sociales se atreven a afirmar que el artista olvidó a Belinda muy rápido, pues su relación terminó hace muy poco tiempo.



Por esos mismos días, Nodal causó controversia ya que, a pocas horas de su realización, el cantante decidió cancelar el concierto que iba a dar en la ciudad de Medellín el pasado 26 de marzo, hecho que desató la furia del público.



Las personas que iban a asistir al show afirmaron en redes sociales que, posiblemente, la causa por la que el mexicano se ausentó del evento fue la mujer con la que fue visto en el restaurante de EE. UU.



Sin embargo, según lo indican fuentes oficiales en representación del artista, Nodal no se presentó en Medellín por complicaciones climáticas.



Hasta el momento, el cantante no se ha pronunciado con respecto al video que se ha difundido en redes sociales ni ha dado mayores detalles de los motivos por los que canceló su concierto en la capital de Antioquia.



La disculpa de Nodal @elnodal a los paisas por NO haberse presentado en el concierto de Medellín. pic.twitter.com/1tI1u93ikO — Isabel Echeverría (@IsaEcheverria19) March 27, 2022

