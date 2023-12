Christian Nodal baja de peso y revela su método para la figura que le aplauden sus fans

Recientemente, Christian Nodal llamó la atención, no solo por su música, sino también por hechos que tienen que ver con su vida personal.

Como se recuerda, el artista, de 24 años, tuvo una relación amorosa con la también cantante Belinda, y tras comprometerse terminaron, al parecer, por conflictos de dinero e intervenciones de la madre de la mexicana.



Poco después, el intérprete de ‘No te contaron mal’, fue vinculado sentimentalmente con la cantautora argentina Cazzu y, ahora, no solo tienen planes de boda, sino que también son padres de la pequeña Inti.

Christian Nodal habla de su cambio físico

En las últimas semanas, los seguidores de Nodal le han dejado comentarios en su cuenta de Instagram y destacaron que luce más delgado.



“Bajó de peso y luce hermoso”, “Wow, qué delgado está”, “Nodal está flaco y muy guapo”y “ha adelgazado mucho”, son algunas reacciones en sus más recientes publicaciones.

Sobre el cambio físico, Christian fue interrogado en el programa español ‘La resistencia’ y confesó que está haciendo ayuno intermitente: “Yo hago un ayuno intermitente. Estoy muy feliz, de verdad pensé que nunca lo lograría. Yo estoy contento”.



Según detalló, la cena la está comiendo a las 9 de la noche y desayuna hasta las 11 de la mañana del siguiente día e incluso puede llegar a mediodía sin consumir nada de alimento.

Por otro lado, el cantante habló sobre los cambios que ha tenido en su vida, aseguró que dejó los excesos a un lado, los escándalos y se ha dedicado a disfrutar de su relación con Cazzu y de su hija. “La vida me ha enseñado a no ser pretencioso con nada, simplemente disfrutar y ser mejor cada día”, expuso para 'The Urbanda Magazine'.

Recuerde que para tener una dieta saludable es importante que siempre acuda a un médico especialista para posibles planes y tratamientos. Tenga en cuenta que no todos los estilos de alimentación se adaptan al organismo. Por eso, consulte con un nutricionista para validar su caso.



Christian Nodal habla sobre su concierto en Bogotá

