A pesar de ser vistos tomados de la mano, la cantante de rap y compositora argentina Cazzu negó tener un romance con el cantante mexicano.



Hace un par de días, Christian Nodal ocupó la atención de los medios de comunicación, tras ser sorprendido tomado de la mano con la cantante argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, más conocida como Cazzu.



Lo que causó mayor sorpresa es que esta aparición sucedió cuatro meses después del inesperado rompimiento con Belinda, con quien se especula tenía planes de casarse.



En su momento, el intérprete de música tradicional mexicana detalló que la rapera lo había acompañado a su presentación en el festival Primavera Sound, que se llevó a cabo el pasado jueves 9 de junio en Barcelona, España.



Estos crikosos me vendieron un mini split en 300 pesos y ahora me entero que son Nodal y Cazzu. Vaya sorpresa. pic.twitter.com/IaMGYMAOjY — Iván Hernández 🦅 (@Osckar1916_) June 8, 2022

Cazzu habla por primera vez del encuentro

Solo hasta hoy, la cantante habló por primera vez acerca de este encuentro y aseguró que para ella fue una experiencia muy sorprendente.



“La pasé súper bien. Fue una sorpresa, no lo tenía planeado, solo fui a ver el show y, bueno, surgió de repente cantar juntos y, en verdad, cantamos mi canción favorita. Me gusta mucho su música", confesó Cazzu en la estación de radio ExaFM. "Mi canción favorita de Christian Nodal es 'Si te falta alguien’''.



Sin embargo, la rapera fue enfática al señalar que sus compromisos profesionales no le permiten, en este momento, mantener una relación sentimental.

