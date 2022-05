La ruptura amorosa de Christian Nodal y Belinda sigue generando rivalidades. La pareja de cantantes estaba a punto de llegar al altar, tras una relación que muchos fanáticos aplaudían. Sin embargo, todo se desmoronó hasta que anunciaron su separación.

Parecía que el asunto se iba a quedar ahí. Pero, comentarios van y vienen, y Nodal decidió no quedarse callado al revelar en los últimos días que Belinda, supuestamente, le pedía dinero para costear sus gastos.

“Amor, ¿crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea, ¿no te va a llegar algo de dinero esta semana?”, se lee en un chat entre los artistas.

La petición se convirtió en un reclamo, pues el siguiente mensaje que le habría enviado Belinda al intérprete de ‘Ya no somos ni seremos’ fue: “Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo. Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera que es lo único que te importa”.

20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada.

Déjenme en paz, yo estoy sanando.

No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida.

todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mi.

Cuando me canse de dar se acabo todo. https://t.co/CDckvvgnda pic.twitter.com/NDs9RGgn2s — NODAL (@elnodal) May 18, 2022

¿Qué dijo la abuela de Cristian Nodal?

para todas y todos los que piensan que es un naco porque no es de ojo azul y tez blanca, señoras, están bien equivocadas FACEBOOK

TWITTER

Las conversaciones que el mexicano exhibió en redes sociales fueron en respuesta a la madre de Belinda, Belinda Schüll. Nodal la criticó por la crianza impartida: “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada”.

La señora Schüll, además, se ha mostrado muy activa en Instagram y le ha dado ‘me gusta’ a comentarios de sus seguidores, en los cuales se dice que Nodal es un ‘naco’, un adjetivo que en México quiere decir ‘indio’, ‘pobre’ o de estratos sociales bajos.

Por esas acusaciones, la abuela de Nodal habría tomado partido para defenderlo. Elena Silvia Jiménez Madri habría utilizado su cuenta personal de Facebook para comentar una publicación.

“Y para todas y todos los que piensan que es un naco porque no es de ojo azul y tez blanca, señoras, están bien equivocadas”, escribió, de acuerdo con un pantallazo reseñado por medios mexicanos como ‘El Universal’ y el programa de televisión ‘Ventaneando’.

“Hay lobos con piel de corderos, esas son finas vividoras. En mi tierra se les llama p...as a quien va de hombre en hombre”, recalcó en una aparente alusión a las ex de su nieto.

“Ah, perdón, se me olvidaba que es blanca con ojos azules. Perdón, disculpen ustedes”, concluyó Jiménez.

El amor de la familia... -así responde la abuela de Nodal- ante tanta crítica. 💥 pic.twitter.com/CgzpuW1Fdp — Laura Estrada (@LauraEstradaTv) May 20, 2022

Crysty Nodal, mamá del intérprete de ‘Adiós amor’, también se pronunció sobre el revuelo generado. “No es necesario mostrar belleza a los ciegos ni decir verdades a los sordos”, escribió en su cuenta de Instagram, sin entrar en mayores detalles.

¿Qué ha dicho Belinda sobre Nodal?

Los cantantes habían anunciado su compromiso a través de Instagram. Foto: Instagram: @belindapop

Nodal les dijo a los internautas que lo dejaran en paz, pues ya está “sanando”.

“No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me canse de dar se acabó todo”, finalizó.

Por su parte, la cantante y también actriz se ha mantenido en silencio. De acuerdo con el programa mexicano ‘Venga la Alegría’, Belinda solo se limitó a decir “son tonterías”, al ser consultada sobre los chats exhibidos.

