“Mi mamá me corrió de la casa. Me dijo que me iba a morir de sida, que Dios no me quería así”, dijo el actor entre lágrimas. Esas fueron las palabras de Christian Chávez, el famoso actor mexicano recordado por su papel protagónico en ‘Rebelde’, cuando relató en una reciente entrevista sobre la discriminación que había sufrido por parte de su madre al confesarle que era gay.

Las declaraciones dadas en el programa de YouTube ‘La entrevista con Yordi Rosado’ dio mucho de qué hablar en redes sociales, pues fue uno de los capítulos más esperados por el público del youtuber. En esta habló de diferentes temas personales, pero en especial sobre cómo le contó a su familia y seres queridos que era parte de la comunidad LGBTIQ+.



(Le puede interesar: Fanáticos de 'Rebelde' descubren error en una escena tras 18 años).

Desde un principio, esto fue algo bastante complicado para el actor. Comenzando porque, según lo que comentó en la entrevista, él no lo hizo realmente por voluntad propia. En el video, explica cómo lo ‘outiaron’ (de la palabra en inglés ‘outing’, que traduce ‘salir’, pero también hace referencia a revelar la sexualidad de una persona) es decir, que prácticamente lo obligaron a decirle a todo el mundo sus preferencias sexuales.



“Hace 17 años yo no estaba listo para hacerlo. Yo ya me había casado y llevaba dos años con él”, confesó mientras explicaba que se había sentido vulnerado, pues, obligar a una persona a revelar su sexualidad, era una violación a su intimidad.

Todo comenzó cuando el productor Pedro Damián lo llamó para contarle una situación muy delicada. Al parecer, el portal de internet ‘Latin Gossip’ había fotografiado al ídolo mexicano con su esposo, cuestión que estaban aprovechando para extorsionar a Televisa.



(Siga leyendo: Sacan del mercado prendas de Disney para niños por riesgo de envenenamiento).



"Yo no estaba listo para lo que se venía, yo tenía 23 años, no había un referente en Latinoamérica", explicó. Bajo este contexto, tuvo que escribir una carta en la que asumió su orientación sexual abiertamente al público.

Tras el anuncio, el grupo tuvo algunas afectaciones debido a los prejuicios de la época e incluso, la televisora para la que trabajó le retiró su contrato.

‘Fue muy complicado’



"Yo salí dos veces del clóset, a los 17, los senté y les dije 'papá, mamá, soy gay', porque cómo es posible que las personas que más me aman no sepan quién soy yo", comentó. Sin embargo, cuando su madre se enteró por primera vez, se recriminó constantemente la revelación de su hijo. Para ella, Chávez podría morir de VIH y era un pecado muy grande, razón por la cual lo sacaron de su hogar. En cuanto a su padre, él simplemente le pidió que lo ocultara.



(Además: 'Me siento sola': Miley Cyrus confiesa su estado de salud mental en concierto).

Esa fue la primera vez que reveló su intimidad en una época llena de recelo y estigmas frente a la comunidad LGBTIQ+. El cantautor contó que fue un momento en el que se sintió muy solo y fue complicado por los baches laborales que se estaba interponiendo en su camino.



No obstante, años después, cuando escribió la carta sobre su sexualidad, su familia estuvo sorpresivamente para él.



“Cuando salgo, lo primero que veo son pancartas, a mi mamá, a mis dos abuelas, a mi papá, a mi hermana, a mis hermanos y pancartas que decían Christian te amamos y a mí se me salieron las lágrimas. Fue un momento impresionante porque por primera vez era yo en el escenario”, recordó el intérprete de ‘​​Almas transparentes’.

Más noticias

Elon Musk amenaza a Google y Apple si se interponen a planes con Twitter

Mujer fue a retirar y encontró cajero abierto con fajos de billetes

Video: La dolorosa caída de Anuel AA en pleno escenario

Cara Delevingne donó sus orgasmos a la ciencia: ¿qué hicieron con ellos?

Tendencias EL TIEMPO