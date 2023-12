Christian Chávez, de RBD, habló de sus atuendos en la gira: 'Lo hice queriendo ser yo'

El legendario cantante de RBD, Christian Chávez, ha culminado su gira con la banda en el mítico Estadio Azteca, marcando así el fin de una etapa significativa en su carrera musical.



Esta última gira, titulada 'Soy Rebelde Tour', ha sido una oportunidad para el grupo y su icónico integrante de conectarse con sus raíces, despedirse de sus apasionados fans mexicanos y celebrar la liberación que esta nueva etapa del grupo les ha otorgado, permitiéndoles ser fieles a sí mismos y desafiar todo tipo de convencionalismos.

"Nuestro mensaje ahora es más contundente porque puede ser el último que demos", compartió Christian Chávez, subrayando la importancia y el significado profundo detrás de esta gira de despedida.



La noche en el Estadio Azteca no fue una mera actuación musical, sino un momento cargado de emociones y reflexiones para Christian y el resto de la banda.



Después de 15 años de espera, el grupo finalmente tuvo la oportunidad de despedirse adecuadamente de su público mexicano, y Christian, en particular, se tomó un momento para reflexionar sobre el significado de esta gira que abarcó 54 fechas en todo el mundo, incluyendo 12 presentaciones en México, consideradas las más especiales de su carrera.

"Hace 15 años nos dolió muchísimo no despedirnos, especialmente porque somos mexicanos, por eso desde que empezamos esta gira lo que más nos emocionaba era venir a este lugar y presentarles este show que nos costó muchísimas desveladas, lágrimas y esfuerzo", compartió el emocionado cantante.



Una de las razones por las que Christian Chávez ha sido un foco de atención durante la gira ha sido su elección de atuendos, diseñados por él y su estilista Pablo Palomeque.



Sus looks han desafiado los convencionalismos, desde un traje de charro de color rosa hasta un atuendo que incorpora la imagen de la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, Christian asegura que su intención nunca fue provocar controversia, sino más bien mostrarse tal como es.



"Para mí ha sido muy importante (crear los looks) porque fue como traer al Christian chavito y decirle, ‘a ver ¿qué quieres hacer, qué se te ocurre?’. Yo siempre he sido muy inventivo desde chiquito y el Halloween y disfrazarme siempre fue algo que me encantaba," explicó.



"Es muy importante tener conceptos de vestuarios que tengan algo que decir, y no solamente sea ‘ay, qué bonito’, sino cosas que sean importantes para mí," añadió.

La música y el mensaje social siempre han sido parte integral de RBD, el grupo musical que nació de la exitosa telenovela ‘Rebelde’ en 2004, la cual recaudó más de 72 millones de dólares en giras y dejó una marca indeleble en la juventud de la época.



A través de sus personajes en la serie, RBD transmitió valores de resiliencia, amor propio, respeto y compañerismo. Para el personaje de Giovanni, interpretado por Christian, el estandarte siempre fue la aceptación y el 'fuera etiquetas'.

"Siempre hubo mensajes de ‘fuera etiquetas’ y de que siempre puedes volver a empezar y hacer una mejor versión de ti y liberarte," recordó Christian.



Sin embargo, Christian Chávez también compartió que durante su tiempo en la telenovela, no tuvo el apoyo necesario para expresar libremente su preferencia sexual. Hoy, como miembro de la comunidad LGBT+, se ha convertido en un representante de la libertad y la autenticidad, algo que también refleja en sus actuaciones en vivo.



"Se generó un movimiento social, pero esta vez no lo hice pensando en generar algo, más bien fue un: ‘voy a ser yo en esta gira y voy a ser claro’. En ningún momento pensé, ‘ay, voy a usar este traje rosa para que la gente se ataque y se genere algo’. No, realmente todo lo hice queriendo ser yo," enfatizó.

En algunos de sus conciertos, Christian ha dedicado tiempo a su propia imagen infantil, transmitiendo un mensaje de superación y empoderamiento personal. Quiere inspirar a otras personas a aceptarse y encontrar su propia autenticidad.



Tras el cierre de la gira, Christian Chávez planea continuar mostrando su evolución, no solo a través del documental ‘Por siempre RBD’, que revelará los entretelones de la gira, sino también con un minidocumental personal.

"Es una forma más íntima de ver a Christian, sobre todo ver lo que significa luchar con mis miedos, con el que te encasillen por una sexualidad, el que te discriminen," concluyó.



Christian Chávez ha utilizado su última gira con RBD como una plataforma para expresarse libremente, desafiando las convenciones y defendiendo la autenticidad y la aceptación.



A través de su música y su estilo único, ha dejado una marca duradera en la industria musical y en la lucha por la igualdad y la libertad de expresión.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por El Universal, y contó con la revisión del periodista y un editor.