Muchas cosas han ocurrido luego de que Will Smith reaccionara de manera violenta contra el comediante Chris Rock en la velada de los Óscar 2022.



Sin embargo, las reacciones no han parado y ahora Kenny Rock de 42 años, el menor de los siete hermanos del cómico Chris Rock le ha enviado un contundente mensaje al actor.



Según ‘TMZ’, Kenny firmó un contrato con Damon Feldman, presidente de la fundación Celebrity Boxing, para participar el próximo 11 de junio en el estadio Charles F. en un encuentro de boxeo entre celebridades.

Por este motivo, Kenny expresó que le gustaría pelear con cualquiera que esté listo para un paso al frente y asumir el desafío. Además expresó: “Debería subirme con Will Smith”, retando al ganador del Óscar de este año.



Por el momento, el actor no ha reaccionado ante esta declaración y sigue sufriendo las consecuencias por las deciciones que tomó en esa noche de premiación.



Cabe resaltar que esta no es la primera invitación a pelear que recibe Smith, y por su lado Tony, otro hermano de Chris Rock, dijo: “Si traes tu culo hasta aquí, no estás nominado para nada más que para estas malditas manos. Te vamos a reventar”.



Además de estas amenazas y retos, la Academia de Hollywood aprobó este viernes vetar a Will Smith de todos los eventos que organice, incluidos los premios Óscar, durante los próximos 10 años.

