A escasas dos semanas de que se cumpla un año de la bofetada de Will Smith en los Óscar, evento que despertó un sinfín de críticas de parte de quienes reprocharon al intérprete de ‘Soy leyenda’ por su actuar y quienes se fueron en contra de la Academia por los posteriores castigos anunciados, el comediante a Chris Rock rompió su silencio.



Pero no lo hizo desde un escenario similar o siendo cuestionado por periodistas, sino en su propio show, bajo lo que algunos han llamado una “narrativa controlada”.



Esto ocurrió el sábado pasado, en el marco de la primera transmisión en vivo de Netflix.

“La gente me preguntaba: ¿Te dolió? Todavía me duele. Pero no soy una víctima, nunca me verán en el show de Oprah llorando”, empezó diciendo. Luego continuó con una serie de halagos hacia su colega, en los que recordó que siempre lo apoyaría.



(Siga leyendo: Murió Tom Sizemore, actor de 'Rescatando al soldado Ryan').



Sin embargo, ahí pararon las risas, pues de nuevo arremetió contra Jada Pinkett Smith, quien, recordemos, fue el motivo de la discordia. En dicha gala de los Óscar Rock se burló de su apariencia física, ignorando que sufre de alopecia, enfermedad que le provoca calvicie.



Esta vez se atrevió a revelar detalles de su vida íntima que el público no puede catalogar como ciertos o no: “Para quien no sepa lo que todo el mundo sabe, la esposa de Will Smith se acostaba con el amigo de su hijo, ¿vale? ¿Y a quién le pegó él? ¡A mí! Un negro al que sabía que le podía ganar. ¡Eso es de ser un hijo de ****!”.



(Lea también: Bella Ramsey habló del final de 'The Last of Us': ‘va a dividir a la audiencia’).



Por su parte ni Jada ni Will Smith se han pronunciado. Lo único seguro es que este último no pisará la alfombra de los Premios Óscar el próximo domingo, pues está vetado durante nueve años más.

Margarita Contreras

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS