Piden 'cancelar' a Chris Pratt por publicación sobre su esposa y su bebé

En las últimas horas, el actor estadounidense Chris Pratt fue fuertemente repudiado en las redes sociales por una “desafortunada” publicación que hizo para su esposa, Katherine Schwarzenegger.



Si bien la intención del actor fue dedicarle un mensaje de amor a su pareja, un comentario referido a su hija Lyla, la pequeña que tienen en común, molestó a los cibernautas, quienes enseguida cuestionaron sus palabras.

¿Qué pasó? El protagonista de 'Guardianes de la galaxia' le dedicó un emotivo mensaje a su actual pareja, algo que suelen hacer todos los famosos en redes.



“Chicos, de verdad. ¡Miren cómo me mira! Quiero decir. ¡Encuentra a alguien que te mire así!”, escribió Pratt junto a una foto de ambos.



Hasta ahí todo perfecto: una gran declaración de amor dando cuenta de lo enamorado que está de la hija de Arnold Schwarzenegger.



Sin embargo, lo que generó un fuerte repudio fueron las líneas que escribió después agradeciéndole por haberle dado “una hija preciosa y sana”.



“Nos conocimos en la iglesia. Me ha dado una vida increíble, una hija preciosa y saludable, mastica tan fuerte que a veces me pongo los auriculares para no escuchar, ¡pero es amor! Ella me ayuda con todo. A cambio, habitualmente abro un frasco de pepinillos. Ese es el trato", dice el mensaje.



Y agrega: "Su corazón es puro y me pertenece. Es mi mayor tesoro junto a mi tarjeta [de béisbol] Ken Griffey Jr. Upper Deck Rookie. Y lo que estoy diciendo, si lo saben, es mucho. Es su cumpleaños en unas seis semanas. Entonces, si no le consigo nada, le diré que mire esta publicación. Te quiero, cariño”, finalizó dejando entrever detalles de su intimidad.



Inmediatamente, los internautas tomaron esta dedicatoria como un menosprecio para su primogénito Jack, el hijo que el intérprete tuvo en 2012 junto a Anna Faris, y que, al nacer prematuro (pesó menos de 2 kilos), sufre de graves problemas de salud.



De hecho, hasta el día de hoy el pequeño padece algunas secuelas musculares y de visión.

“El neurocirujano pediátrico nos sentó a Chris y a mí para decirnos que Jack tenía una hemorragia cerebral grave y que existía la posibilidad de que tuviera una discapacidad del desarrollo”, contó Anna Faris en su libro de memorias Unqualified, mientras enumeraba todas las cirugías a las que el pequeño tuvo que enfrentarse a lo largo de su corta vida.



La publicación no cayó del todo bien entre los seguidores de Faris, quienes consideraron que era un desprecio no sólo hacia Jack sino hacia la madre de su primer hijo.



“Amo a Chris Pratt, pero la parte de ‘hija sana’ me hace ruido. Aunque puede que no haya querido decirlo como un insulto, de alguna forma salió de esa manera. Imagínese cómo se sentirá con eso su hijo, si alguna vez lo lee”, lanzó un internauta.



Aunque puede que no haya querido decirlo como un insulto, de alguna forma salió de esa manera FACEBOOK

TWITTER

Otro usuario más enojado expresó: “Chris Pratt tiene un hijo con Anna Farris que sufrió una hemorragia cerebral durante el parto y ahora tiene una ligera discapacidad física debido a ello. Pero se aseguró de escribir ‘hija sana’ aquí. Chris Pratt es un idiota”.



Si bien en varias oportunidades el actor de 'Guardianes de la Galaxia' habló de los problemas de salud de su hijo y declaró que con su ex mantienen una buena relación por el niño, sus palabras cayeron muy mal y los asiduos al mundo de las redes decidieron exponerlo.



“Tenemos un gran niño que tiene a dos padres que lo aman demasiado. Buscamos una manera de manejar esto mientras seguimos siendo amigos y seguimos siendo amables el uno con el otro. No es lo ideal, pero yo creo que los dos probablemente estamos mejor”, expresaba tiempo atrás Pratt en una entrevista con E! Entertainment Weekly.



*Con información de La Nación (GDA)

