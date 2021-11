Suegra de Chris Pratt sale en su defensa tras ser criticado y 'cancelado'

Pasan las horas y Chris Pratt, el reconocido ‘Star-Lord’ en ‘Guardianes de la Galaxia’, no sale del ojo del huracán.



Su más reciente publicación dedicada a Katherine Schwarzenegger, su actual pareja, sigue causando todo tipo de reacciones por esa singular ’letra menuda’ que apareció en el pie de foto.



Dicho mensaje que, por su contenido, parecía destinado a ser una mera ‘muestra de amor’, terminó convirtiéndose en un motivo para que muchos de sus fanáticos se ofuscaran y pidieran ‘cancelarlo’.



En la descripción de la imagen, en la que se ve a Schwarzenegger sonreir mientras contempla a Pratt, el recurrente actor de las películas del universo Marvel decidió hacer un recuento de cómo se conocieron y celebrar la manera en que ella lo observa.

“¡Encuentra a alguien que te mire así!”, apuntó emotivamente el actor de 42 años.



Un renglón después, su oda al amor pareció enlodarse por un comentario que, para algunos internautas, representó un gesto ‘inaceptable’ de Pratt.



“Ella me ha dado una vida hermosa..., una asombrosa hija sana”, se lee en medio del romántico mensaje.



Aparentemente, esa particular ‘especificación’ sobre el estado de salud de la menor despertó en varios internautas una indignación que se expresó en comentarios en los cuales se llegó a insultar a Pratt.



“Amo a Chris Pratt, pero la parte de ‘hija sana’ me hace ruido. Aunque puede que no haya querido decirlo como un insulto, de alguna forma salió de esa manera. Imagínense cómo se sentirá con eso su hijo, si alguna vez lo lee”, señaló uno de los más cautos en la publicación.



Como enfatiza el apunte, todo indica que el eje de la controversia del comentario tiene que ver con Jack, el hijo que el actor tuvo hace nueve años con Anna Faris, inolvidable actriz de ‘Scary Movie’.

Según han adelantado algunos portales de entretenimiento, el primogénito de Pratt nació algunos meses antes de completar su tiempo de gestación y por eso, se dice, ha tenido algunos delicados problemas de salud.



“Hacer hincapié en que el menor es sano parece estar condenando al ostracismo al otro hijo que no fue mencionado directamente”, lanzó otro de los seguidores.



Pues bien, con tan solo horas de alimentarse la polémica, Maria Shriver, la suegra de Pratt, le salió al paso a las críticas.



Su respuesta ha sido considerada, para muchos, como un ‘espaldarazo’ a su comentario.



La mujer 'defendió' a su yerno tras el polémico mensaje. Foto: @prattprattpratt

“Quiero recordarte hoy qué buen hombre eres, qué gran padre eres para Jack y Lyla, qué gran marido eres para Katherine, qué gran yerno eres para mí y qué gran sentido del humor tienes. Te amo Chris, sigue siendo maravilloso y elévate por encima del ruido. Tus hijos te aman, tu familia te ama, tu esposa te ama... Qué hermosa vida tienes. Estoy orgullosa de ti. Besos y abrazos”, expresó la madre de Katherine Schwarzenegger.



A pesar de ser criticada por el fragmento en el que resalta el “sentido del humor” de Pratt, otros dos comentarios suyos en la publicación certificaron esa ‘muestra de apoyo’.



“No puedo estar más de acuerdo”, “¡Esto es tan dulce que ahora podríamos mostrarnos cómo la miras tú a ella!”, escribió la reconocida periodista y esposa de Arnold Schwarzenegger.



Hasta el momento, el rechazo general al comentario de Pratt no se ha retratado en alguna evidencia tácita que evidencie su ‘cancelación’.



En medio del revuelo, el afamado cineasta mantiene ‘intactos’ sus más de 33 millones de seguidores en Instagram.

