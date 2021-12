Elsa Pataky es una española de 45 años. Se ha destacado en el mundo de la televisión y el cine, pues ha estado en la pantalla con producciones como ‘DiDi Hollywood’, ‘Mr. Nice’, ‘Tidelands’ y ‘Rápidos y Furiosos 6’.



Pataky contrajo nupcias desde 2010 con Chris Hemsworth, el actor australiano que encarna a ‘Thor’ en las cintas del Universo Marvel.



Décadas antes de conocerlo, la mujer se tatuó en su hombro derecho el símbolo de Thor sin saber que ahora estaría casada con el actor que lo encarna.

“¡Terminé casándome con quien interpreta a Thor!”, bromeó en charla con la revista Vogue, años atrás.



“Es impactante cómo resultan las cosas en la vida. Simplemente me gustó ese símbolo y la leyenda que tenía era tan hermosa que quería conservarla”, añadió.



El tatuaje que se hizo cuando tenía 15 años es diminuto y sin mayores detalles, pero representa al dios nórdico que, según la leyenda, era una de los más fuertes para enfrentar a las bestias gracias a su martillo Mjölnir, que siempre llevaba en la mano, y a su trueno.



¿Cómo conoció al protagonista de ‘Thor’?

Vale decir que Pataky se enamoró de Hemsworth cuando su nombre no era ampliamente conocido más allá de Australia, su país natal. Él había hecho algunos papeles en las películas de ‘A Perfect Getaway’, ‘Star Trek’ y ‘Ca$h’.



La actriz española habló con él telefónicamente momentos previos a su primera cita, según reveló al diario ‘Daily Mail’: “¡Su voz es asombrosa! Antes de conocerlo, lo escuché por teléfono y lo amé”.



Después la relación se afianzó más y más hasta el punto de casarse sorpresivamente cuando estaban de vacaciones decembrinas en Indonesia durante 2010.

“Teníamos a nuestras dos familias de vacaciones al mismo tiempo, al azar, y dijimos: ‘Esta es una buena oportunidad porque estamos todos juntos’. Así que simplemente lo hicimos”, dijo Hemsworth, en entrevista con el programa de televisión ‘Good Morning Britain’.



Luego, llegaron los tres hijos: Rose y los gemelos Tristan y Sasha.

‘Crecí con él’

La felicidad no solo estuvo concentrada en la familia, pues Chris recibió una jugosa propuesta: encarnar a ‘Thor’, de ‘Marvel’, en su primera película, que recaudó en taquilla cerca de 450 millones de dólares.



El superhéroe también tuvo participación en ‘The Avengers’, ‘Thor: The Dark World’, ‘Avengers: Age of Ultron’, ‘Thor: Ragnarok’, ‘Avengers: Infinity War’ y ‘Avengers: Endgame’.



Por esto y más, el australiano, de 38 años, es una de las celebridades mejor pagadas, según el medio ‘Forbes’, al acumular una fortuna hasta la fecha de más de 76 millones de dólares (cerca de 310 mil millones de pesos colombianos).



“Al principio fue hermoso, cuando lo conocí no era conocido en absoluto y crecí con él y experimenté todos sus éxitos y cambios, y luego se volvió tan grande. Es difícil cuando pasas de ser una persona normal a una persona muy conocida por todos los cambios que eso conlleva”, afirmó Elsa.

La pareja vive desde 2014 en Byron Bay, una ciudad costera de Australia, que tiene a su alrededor casas lujosas por las que ha sido denominada como ‘Hollywood 2.0’.

