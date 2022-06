‘Lightyear’, la nueva película de Pixar, aún no se ha estrenado y ya genera controversia alrededor del mundo. La precuela de la franquicia Toy Story ha ocasionado críticas de todas partes.



El filme tiene una escena en la que se muestra un beso entre dos mujeres. Por esta razón Emiratos Árabes y otros trece países del oriente medio y Asia censuraron la producción de Disney.



(Siga leyendo: Indonesia pide a Disney que elimine escena de beso lésbico en 'Lightyear')

Ahora Chris Evans, uno de los protagonistas, salió a defender ‘Lightyear’. El actor americano afirmó que es normal que las personas tengan miedo a ver nuevos avances sociales.



“La historia humana es una historia de constante despertar social. De despertar y crecimiento, y eso es lo que nos hace buenos. Siempre habrá gente que tenga miedo, no sea consciente y trate de aferrarse a lo que había antes” comentó el artista.



Al ser preguntado inicialmente por la controversia, las palabras del actor fueron: “La verdad es que esa gente es idiota", a lo que corrigió y explicó qué significaban los cambios en la sociedad.



‘Lightyear', que se estrena este viernes en cines, es la primera película de Pixar que llega en este formato desde ‘Onward’ en 2020. Otros filmes como ‘Soul’ y ‘Luca’ habían salido directamente en la plataforma de Disney.



La película trata sobre la historia de ‘Buzz Lightyear’, uno de los personajes principales de Toy Story. En esta, el guardián especial tiene que completar una misión con su compañera Alisha Hawthorne. Al llegar a otro planeta, se dan cuenta de que les tendieron una trampa y los personajes tendrán el objetivo de salir a salvo del lugar.



(Le recomendamos: Con 'The Avengers' se inicia la colección Marvel RED)

La participación en la película

En el estreno del filme, Chris Evans habló sobre su papel como protagonista de ‘lightyear’. El actor aseguró que para asumir el rol tuvo que bajar algunos kilos y prepararse mentalmente.



“Literalmente me quité un peso de encima. He perdido como 15 libras (unos siete kilos). Cada vez que la gente me ve, dice: ‘¿Estás bien? Has perdido un poco de peso” contó Evans.



El artista, que viene de salir en Los Vengadores, manifestó que desde que salió de Marvel no ha ido tanto al gimnasio.



"Es diferente. Desde hace diez años, siempre tienes una película a la vuelta de la esquina. Durante diez años… Siempre, terminas uno y tu vida está programada para: Está bien, seis meses, tenemos prensa. Seis meses más, comenzamos con la próxima película” dijo Chris Evans sobre su despedida del universo Marvel.

