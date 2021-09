Presentador estrella de CNN, denunciado por acoso sexual

Hace unas semanas Andrew Cuomo, quien ejercía como gobernador de Nueva York, EE. UU., tuvo que renunciar a su cargo tras las denuncias de 11 mujeres quienes lo acusaban de acoso físico y verbal.



Ahora, el que se encuentra en el ojo del huracán por las mismas razones es su hermano, el presentador de 'CNN' Chris Cuomo.



La productora de televisión Shelley Ross aseguró, en una columna para 'The New York Times', que el comunicador la abrazó "mientras bajaba una mano para agarrar firmemente y apretar mi nalga", durante una fiesta en 2005.



"Puedo hacer esto ahora que ya no eres mi jefe", aseguró Ross que le dijo Cuomo, pero ella lo empujó y le dejó en claro que no había razones para que la tocara. Además, mientras se alejaba, le hizo saber que su esposo había sido testigo de su inapropiado comportamiento.



Ross también explica que, tras el incidente, Cuomo le envió un correo electrónico en el que se disculpaba con ella y su esposo, asegurando que estaba "avergonzado" y señalando que el actor Christian Slater había sido arrestado por un "(tipo de) acto similar".



Sin embargo, en su texto la mujer se cuestiona si su arrepentimiento fue sincero. "Pero mi pregunta de hoy es la misma que entonces: ¿Estaba avergonzado de lo que hizo o estaba avergonzado porque mi marido vio eso?".



Tras la revelación de la productora, Cuomo le dijo a 'The New York Times' que, como ya lo había mencionado Ross en su columna, el incidente ocurrió años atrás y él ofreció disculpas en su momento.



"Como Shelley reconoce, nuestra interacción no fue de naturaleza sexual. Ocurrió hace 16 años en un entorno público cuando ella era una alta ejecutiva en ABC. Le pedí disculpas entonces, y lo dije en serio", se defendió el periodista del programa 'Cuomo Prime Time' de 'CNN'.



El presentador ha enfrentado críticas relacionadas con el caso de su hermano Andrew Cuomo, quien fue señalado por varias mujeres de acoso sexual. Frente al tema, Chris resaltó que le brindó sus mejores consejos a Andrew, pidiéndole que reconociera lo que hizo.



"Mi consejo para mi hermano fue simple y consistente: reconoce lo que hiciste, dile a la gente lo que intentarás hacer para ser mejor, sé arrepentido. Finalmente, acepta que no importa lo que pretendías, lo que importa es cómo tus acciones y tus palabras se perciben", confesó el periodista durante una de las emisiones de su programa.



De la misma forma, Ross espera un arrepentimiento sincero de Cuomo y que aproveche su posición en 'CNN' para tratar temas de acoso.



"Arrepentirse periodísticamente: ponerse de acuerdo en el aire para estudiar el impacto del sexismo, el acoso y los prejuicios de género en el lugar de trabajo, incluido el suyo, y luego informar en eso", destacó.

