Un chofer de colectivo llegó al final del recorrido y lo que vio lo dejó sin palabras

En un evento inesperado que capturó la atención de miles en redes sociales, un conductor de colectivo compartió un video que no tardó en volverse viral.

(Lea también: El caso de una madre y su hijo que destaparon un fraude millonario de empresa alemana).

El usuario de TikTok, @alexisflamenco95, se llevó una sorpresa al llegar al final de su recorrido. En el último asiento del vehículo, encontró a un pasajero profundamente dormido, un hecho que desencadenó una oleada de reacciones y comentarios en la plataforma.

A pesar de los esfuerzos del chofer por despertarlo, el hombre no reaccionaba, permaneciendo inconsciente en el fondo del colectivo. Este incidente, se hizo especialmente popular en redes sociales, acumulando más de 50 mil 'me gusta'.

El conductor, incapaz de recordar su destino, decidió llevar al pasajero a la empresa, narrando la experiencia con un toque de humor: “Lo fui a samarrear y nada!! Y no recordaba donde bajaba, así que me lo traje a la empresa”.

La comunidad en línea no tardó en compartir sus propias experiencias, resonando con la anécdota.



Comentarios como “Una vez me quede dormido en un colectivo escolar, terminé llegando a donde dejan todos los colectivos, y el chofer me llevó en moto hasta mi escuela”, y relatos de despertares inesperados en terminales o volviendo al punto de partida, llenaron la sección de comentarios, evidenciando un fenómeno común entre los viajeros.

(Siga leyendo: Murió actor de 'Star Trek', diagnosticado hace cinco años con mal de Lou Gehrig).

Seguridad ante todo: los mejores asientos



En un giro educativo, otro tiktoker, @ivantorres669, aprovechó la plataforma para compartir consejos sobre seguridad en el transporte público.

Contrario a la creencia popular de que los asientos delanteros son los más seguros, este conductor explica que los asientos ubicados de espaldas al chofer son, en realidad, los más seguros.



“Si el colectivo frena de golpe o tiene un accidente de tránsito, sos el primero en volar para adelante y chocar contra el parabrisas”, advierte, señalando el riesgo de los asientos frontales.

(De interés: Miss Buenaventura, Lina María Hurtado, reveló que está en embarazo: ‘Muy deseado’).

Por el contrario, los asientos recomendados ofrecen una mayor protección en caso de impacto, ya que “Siempre el lado contrario al chofer. Si pasa algo, impactás en el respaldo y no te pasa nada”.



Estos asientos, que suelen ser cuatro y requieren subir un escalón para acceder a ellos, se convierten en la opción preferida para aquellos que priorizan su seguridad durante el viaje.

La publicación de @ivantorres669 también generó un amplio debate entre los usuarios, con comentarios variados que iban desde la incomodidad de mareos al viajar de espaldas, hasta testimonios de situaciones de emergencia donde la elección del asiento hizo la diferencia.



A pesar de las preferencias personales, como aquellos que argumentan que el mejor lugar es en el medio del colectivo, el video sirvió como un recordatorio importante sobre consideraciones de seguridad que muchos pasajeros pasan por alto.

Más noticias en EL TIEMPO

Así se votó en 'La casa de los famosos' en la segunda eliminación: resultados

El deportivo eléctrico chino que corre a 309 km/h y quiere competirle a Ferrari en lujo

Johana Velandia fue eliminada de ‘La casa de los famosos’: así reaccionaron en redes

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de La Nación de Argentina, y contó con la revisión de un periodista y un editor.