Chocorramo vuela en Latam: el nuevo postre que se repartirá en los vuelos en Colombia

A partir del viernes 16 de febrero, los pasajeros de los vuelos locales de LATAM Airlines en Colombia tendrán una dulce sorpresa: un Chocoramo. Este inesperado giro en la oferta de meriendas a bordo surge de un acuerdo comercial entre la aerolínea y Productos Ramo, que según 'Forbes Colombia', tuvo su origen en las redes sociales.

Santiago Álvarez, gerente de LATAM Colombia, anunció a través de su cuenta de LinkedIn la emocionante noticia. En su publicación dirigida a Bernardo Serna, presidente de Productos Ramo, expresó el deseo de brindar una experiencia aún más satisfactoria a los pasajeros. La propuesta fue recibida con entusiasmo y en menos de 24 horas, ambas partes estaban negociando a bordo de un avión de Latam para cerrar el acuerdo, según el mismo medio.



"Hoy me junté con Bernardo Serna para coordinar el aterrizaje de Chocoramo en los vuelos de LATAM Airlines en Colombia. A partir del viernes 16 de febrero a medio día, este productazo, muy querido por los colombianos, estará como ‘snack’ en nuestro servicio a bordo. Qué felicidad", escribió Álvarez.



Hasta ahora, LATAM Airlines venía ofreciendo frutos secos y barras de Hatsu Snacks, una marca asociada a Nutrium, una compañía relacionada con Postobón. La aerolínea aún no ha confirmado si dejará de ofrecer Hatsu Snacks o si ambas opciones convivirán en sus vuelos.



Por su parte, Bernardo Serna se mostró muy feliz con esta noticia y de que esté delicioso ponqué este abordo de los vuelos nacionales de la aerolínea. “Sin duda compartiremos felicidad con cada pasajero, en cada trayecto, al mejor estilo del sabor de Chocoramo y la excelente experiencia de LATAM", escribió en su cuenta de LinkedIn.



Esta noticia ha emocionado a los internautas, quienes han hecho diferentes comentarios en la red social empresarial.



"¡Qué noticia tan maravillosa! ¡El Chocoramo volando alto!"; "¡Diciendo y haciendo, muy bien por Ramo y LATAM!"; “¡Gran iniciativa, felicidades! ¡Cracks!!”, son algunos de los mensajes más destacados.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

