En redes sociales se ha viralizado un video en el que se aprecia cómo una clase de conducción terminó en un aparatoso choque y hasta con el carro volcado.



El accidente se dio el pasado miércoles, en la Sede de Licencias del municipio de Lanús en Argentina, cuando una mujer de 63 años estaba en medio de su exámen final de práctica. Sin embargo, no pudo controlar el carro ni finalizar el proceso exitosamente.



A pesar la prueba no se estaba llevando a cabo en plena calle sino por el contrario en un circuito cerrado, se ve cómo la mujer empieza a salirse de los carriles en las curvas, hasta que en un punto la velocidad le gana y termina estrellándose contra y poste, para luego volcarse.



De acuerdo con medios locales, luego del accidente, una brigada de los Bomberos Voluntarios de Lanús tuvo que llegar al lugar para atender la emergencia.



Por su parte, el director General de Defensa Civil, Rodrigo Patiño, informó que la conductora se puso nerviosa al realizar la maniobra,y que luego de una valoración incial fue traslada al Hospital Narciso López para una evaluación más detallada.

Se confirmó finalmente que no tuvo heridas graves.

