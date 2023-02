El nombre de una las actrices de la exitosa serie Euphoria llegó este jueves a las páginas policiales de los medios estadounidenses luego de que trascendiera que está acusada de haber cometido un delito en su pueblo natal.



Se trata de Chloe Cherry, la rubia de labios gruesos que se sumó al elenco durante la segunda temporada interpretando a Faye, una chica que se gana la vida como stripper, odia a su novio y tiene un grave problema de adicción a las drogas.



Según informó el sitio 'TMZ', la actriz fue acusada de haber robado en diciembre una blusa en una tienda de Lancaster, Pensilvania. Aquel medio indicó que Cherry ingresó al complejo comercial Building Character el 27 de diciembre pasado y se llevó una blusa de 28 dólares a un probador. Al salir, habría pasado por la caja, habría pagado otros artículos que había elegido con su tarjeta de crédito, pero nunca pagó aquella blusa.

Claro que, en aquel lugar en el que nació y en el que cada uno de los habitantes la conocen, no le habría resultado fácil salir indemne. “En algún momento, la policía se involucró y fuentes oficiales aseguran que la actriz admitió haber tomado la blusa y se comprometió a devolverla”, asegura el medio estadounidense.



Consultado al respecto, el representante de Cherry brindó una versión muy distinta a la que trascendió: “En diciembre, hubo una confusión sobre una blusa que no se cargó correctamente a la tarjeta de crédito de mi cliente”, aseguró. Y agregó, de manera tajante: “De ninguna manera ella admitió haber robado la blusa, porque eso no fue lo que realmente ocurrió”.



Según el testimonio de la agencia, no se trató de un malentendido, sino que hubo una obvia intencionalidad al dar a conocer el hecho: “Toda esta historia parece tener como origen el deseo de la tienda local de hacerse publicidad gracias al nombre de una celebridad”, afirmó.



Si bien su participación en la serie protagonizada por Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Barbie Ferreira, Angus Cloud, Maude Apatow y Alexa Damie la convirtieron en un rostro conocido, la carrera de Cherry, de 25 años, es tan extensa como variada: además de haber modelado, también trabajó en películas para adultos.



Lejos de esconder su pasado en el cine triple equis, ella se siente orgullosa de haber formado parte de la industria del porno. Según le explicó a Emily Ratajowsky en el pódcast 'High Low winth EmRata', vivió situaciones mucho más traumáticas mientras trabajaba como camarera en un hotel. “El acoso sexual que enfrentaba por parte de mi jefe era espeluznante”, aseguró.



“Era como un verdadero depredador sexual. Nadie en el porno es un delincuente sexual registrado. En el porno estaba bien establecido de antemano cada una de las cosas que haríamos durante la jornada. Eso hacía que fuera imposible que un tipo se te acercara e intentara tocarte. Me sentí mucho más respetada en el porno que en un restaurante”, aseveró



Por supuesto que Cherry no es la primera celebridad a la que se la acusa de hurtar ropa. En 2001, la entonces superestrella Winona Ryder fue acusada de robar más de 5 mil dólares en artículos de diseñador de la tienda Saks Fifth Avenue en Beverly Hills. Fue acusada por cuatro delitos graves y sentenciada a tres años de libertad condicional, 480 horas de servicio comunitario, el pago de una multa de 3700 dólares y otros 6355 en concepto de restitución.



LA NACIÓN (ARGENTINA) / GDA

