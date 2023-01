La risa es una de las maneras en las cuales el ser humano expresa sus emociones más fuertes. A través de ella las personas pueden reducir la presión arterial, mejorar su sistema inmunológico, aliviar el dolor, desestresarse, entre otros aspectos, según lo indica el portal de salud ‘Doctoraki’.

Sin embargo, en muchas ocasiones los discursos que generan este sentimiento pueden llegar a ser ofensivos para ciertas personas, ya que abordan de manera sarcástica temas muy sensibles para la sociedad: la enfermedad, el canibalismo, el racismo, el sexismo y más. A este tipo de chistes se les conoce como humor negro. Pero, ¿qué determina los límites de la risa?

Cuando una persona se ríe libera sustancias bioquímicas como “la dopamina, encargada de elevar nuestro estado de ánimo; endorfinas, que generan un estado de tranquilidad, pues son un analgésico natural; y adrenalina, que nos hace estar más receptivos y alerta”, indicó la psicóloga Lucía Feito, del Instituto Psicológico Cláritas, al medio español ‘ABC’.

A pesar de que cada ser humano tenga una forma diferente de pensar, una de las cualidades de la risa es que sin importar la edad, el género, la nacionalidad o el estilo de vida, este sentimiento puede llegar a ser contagioso. “Repetimos aquello que ha sido divertido o nos ha funcionado para reírnos, ya que nos gusta reírnos y ser felices, pero el que los demás lo sean también nos aporta y nos gusta”, explicó la psicóloga Feito.

Pero, ¿si los chistes de humor negro pueden afectar a algunas personas, por qué hacen reír a la gente?



La experta explica que cuando una persona utiliza este tipo de humor, lo hace con la intención de liberarse de situaciones que le afectan y le generan angustia, dolor y sufrimiento, ya que de esa manera puede encubrir sus problemas: “Esto no es sano, pues nunca lograremos conectar, gestionar y resolver lo que nos genera sufrimiento al taparlo con ese 'falso humor'”.

Sin embargo, este tipo de humor también puede mostrar una forma de ejercer poder y superioridad de una persona a otra, ya que de esta manera el opresor puede llenar un vacío interior por medio de la infelicidad de los demás.



“El talento para ridiculizar es otro gran poder intimidador, porque el miedo a la vergüenza es poderosísimo. Ridiculizar, avergonzar, humillar es un castigo terrible. Por lo tanto, quien tiene la posibilidad de aplicarlo es poderoso”, indicó la antropóloga de la Universidad Autónoma de México María Poncela en su artículo ‘El humor agresivo: causas, consecuencias, reflexiones y ética’.

No obstante, para Lucía Feito, “si lo que a mí me hace gracia o la broma que yo hago se basa en las desgracias o el mal ajeno, y no solo me río y me divierto, sino que además me da igual cómo esa persona pueda sentirse, no estaré actuando correctamente”, indicó al portal ‘ABC’.

