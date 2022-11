No acaba la compleja situación del cantante venezolano 'Chyno' Miranda, quien enfrenta un duelo con su salud mental causado por la ansiedad, el estrés y los problemas económicos, así como un tema de consumo de drogas, razón por la cual se encuentra en tratamiento en un centro de rehabilitación.



Sin embargo, la polémica surgió cuando su madre, Alcira Pérez, quien ha estado acompañando a Miranda en todo el proceso, acusó a la actual novia del artista, Astrid Torrealba Falcón, no solo de haberle "suministrado la droga" a su hijo, sino también de ser una de las principales responsables del traslado del artista, sin la autorización de Pérez, a una clínica privada, lo que según ella puso en riesgo el avance del tratamiento.



Motivo por el que 'doña Alcira' decidió emprender acciones legales.

(Lea también: 'Con ella se muere mi hijo': madre de 'Chyno' acusa a la novia de darle droga)

A través de una entrevista para la revista ‘People en Español’, la madre de 'Chyno' reveló que llevará la situación hasta la corte para poder recuperar la potestad de su hijo, quien fue trasladado de la clínica 'Tía Panchita', donde ella lo había ingresado, al centro privado 'El Cedral', en el que lo supervisa su novia.



En compañía de su equipo defensor, el abogado Horacio Morales León y Héctor Guillarte, 'doña Alcira' expuso el caso ante el Tribunal Civil Noveno de Caracas, en el que argumentó que su hijo Jesús Alberto Miranda, apodado 'Chyno', había sido trasladado sin su consentimiento.

(Le puede interesar: Así suena la canción que Christian Nodal y su novia 'Cazzu' estarían grabando)

Por su parte, el abogado Horacio Morales señaló en entrevista con People en Español que:



"Aspiramos que, a través de la denuncia, se nos dé [el expediente] para verificar quién comenzó esta acción ante tal tribunal y por qué el tribunal [o] quién quiera que haya sido, sea la ciudadana novia de Jesús Miranda [Astrid Falcón] o sea quien haya sido, por qué se intentó esa acción de manera inconsulta. Ningún tribunal le ha notificado a la ciudadana Alcira Pérez, legalmente ella tiene la representación de su hijo”.



Y agregó que “Vamos a proceder en contra del sitio en donde se encuentra recluido, en el caso de que no se nos extienda una copia de cuál es el tratamiento que se está llevando y cuál es el cuadro clínico que observan, porque es el derecho de la ciudadana progenitora”, aseguró Morales para la revista.

(No deje de leer: Conciertos para 2023: esto le costaría asistir a los eventos más importantes)

En los últimos días se conoció que el Ministerio Público de Venezuela ordenó una Inspección Higiénico Sanitaria, que dio finalmente con la detención de cuatro hombres, dos supuestos psiquiatras y otros dos presuntos auxiliares de enfermería en el centro de rehabilitación 'Tía Panchita', al no contar con la autorización para ejercer como profesionales.



Por su parte, la madre de 'Chyno' señaló que no conoció ningún mal trato por parte de la clínica hacía su hijo y que, además, su presupuesto no le alcanzaba para pagar una clínica privada, razón por la que lo ingresó al centro público 'Tia Panchita'.

(Lea también: Juan Duque envía indirecta a Lina Tejeiro durante su presentación en Medellín)

TENDENCIAS EL TIEMPO

Más noticias

En video: joven venezolano recibe nacionalidad argentina y hace fiesta temática

Rosalía: la fuerte pelea que se desató en medio de su concierto en EE. UU.

Ricky Martin extiende la orden de protección en contra de su sobrino