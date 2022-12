Chingu amiga es una youtuber e influencer surcoreana que se ha hecho mundialmente famosa por radicarse en México y expresar, a través de la lengua hispana, las diferencias entre la cultura latina y asiática.



Recientemente, estuvo como invitada especial con Yordi Rosado en su canal de YouTube, donde hablaron sobre su vida personal y su rutina diaria cuando vivía en su país de origen. De acuerdo con su testimonio, en su infancia vivió mucha presión por la carga estudiantil.

Esto porque en Corea se debían sacar muy buenas calificaciones para poder seguir en una buena escuela, incluso, argumentó que su etapa de aprendizaje en la primaria fue tortuoso y hasta traumática, ya que recibía castigos físicos de sus docentes.



“Estudiaba mucho, mucho. En la Prepa entramos a las siete de la mañana y a 11 de la noche. El maestro me pegó mucho, me pegó diario”, dijo la tiktoker.



“Un maestro de inglés si me equivoco una -palabra- me pega una, si me equivoco dos -palabras- dos veces pega. Me daba una cachetada con un libro por el pelo largo, tenía que haber cortado, no lo cortaba. A mi amigo le dio una cachetada con un zapato, por salir a las seis y no a las 11. Por eso me salí (sic) ”, agregó.



Es más, pudo resaltar que ese tipo de crianza está tan normalizada que incluso su madre apoyaba a los maestros para que la golpearan, por lo que apenas pudo salir de esas obligaciones decidió irse del país y buscar una nueva vida en el exterior.



Más noticias

Jaime Eduardo Paz Paredes

Redactor Tendencias