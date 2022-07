Las redes sociales en China han estado colmadas de comentarios luego de que salió a la luz un vídeo de un hombre visiblemente emocionado tras enterarse de las notas de su hijo.



El caso se presentó en la ciudad de Zhengzhou, al este del país. El padre de familia había estudiado con su hijo todos los días a lo largo de un año para prepararlo para la evaluación.



Los resultados del examen de matemáticas fueron entregados el pasado 23 de junio. Al conocer que el joven sacó apenas seis puntos de cien, el hombre se echó a llorar por la frustración.



El video se volvió viral luego de que fue publicado en la red social china, Weibo, por la cuenta de 'Qilu Evening News'. En la grabación se puede escuchar a la mamá del estudiante relatar lo que sucedió.



Según la mujer, padre e hijo llevaban estudiando sin descanso durante tardes, noches y desveladas. La frustración del hombre se hace evidente a medida que pasan los segundos.



Vestido con una camiseta blanca informal y en medio de la casa, el hombre rompe a llorar e intenta secar sus lágrimas para que no lo vean. Mientras tanto se puede escuchar a su esposa riéndose de la situación.



¿Qué fue lo que pasó?

De acuerdo con lo que se escucha en el video, la mamá del joven explicó que el menor no recibió educación inicial al principio de su vida educativa.



Una de las cosas que habría molestado al padre es la inconsistencia en las notas de su hijo. La madre aseguró que normalmente saca entre 40 y 50 puntos. E incluso en algunas pruebas ha llegado a obtener resultados de 80 o 90.



“Es realmente un poco triste. Ya no me importa. Mis esfuerzos son en vano. Que se las arregle por sí mismo” dice el hombre en la grabación.



La publicación ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales. Algunos aplauden al padre por tomarse el tiempo para enseñarle a su hijo y otros consideran que fue su culpa que reprobara el examen.

