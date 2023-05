En Colombia y en el mundo millones de personas juegan las respectivas loterías de sus países para poder ganar mucho dinero, por eso se la juegan todo con varios números al azar, por lo general fechas especiales con las que se identifican los participantes.



En China una mujer le dictó al dueño de una tienda la cifra que había decidido, pero rechazó el ticket, tan pronto comprobó que había sido mal tecleado. Un error que terminó beneficiando al dueño de la tienda.

El pasado 4 de mayo, una mujer se trasladó a su tienda favorita, en la ciudad de Zigong, Sichuan, para comprar un boleto de lotería. La mujer pensó varios minutos qué números dictar para elegir los números de la suerte, según el portal de noticias chino ‘News.hnr.cn’.



Ya elegidos los números, se dirigió a donde se encontraba el dueño del mostrador y se los dictó. Esto fue lo que aseguró el ciudadano chino Zhu, al medio chino.



“Normalmente, estoy ocupado, y les pido que me escriban los números de la lotería para no cometer un error. Ella podría haber estado apurada ese día, así que simplemente lo leyó y no me entregó el papel con los números escritos.”, dijo Zhu.

El hombre debió quedarse con el boleto y pagó los 18 yuanes, es decir 11,575 pesos colombianos. Pues fue la mejor decisión que pudo tomar, pues al poco tiempo había ganado más de 300 mil yuanes. Foto: iStock

En esa acción tecleó el número por error y la mujer lo rechazó. El dueño hizo todo lo posible para convencerla para que lo recibiera, tanto así, que le dijo la siguiente frase “¿Por qué no tomas ese boleto de lotería?, ¿y si realmente ganas?”, aun así no se lo recibió y el hombre se vio obligado a hacerle un nuevo boleto.



El hombre debió quedarse con el boleto y pagó los 18 yuanes, es decir, 11,575 pesos colombianos. Pues fue la mejor decisión que pudo tomar, pues al poco tiempo había ganado más de 300 mil yuanes, es decir, 192 millones de pesos.

