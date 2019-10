¿Récord Guinness?: una pensionada china tuvo un bebé a los 67 años

Un hecho insólito tiene sorprendidos a varios medios especializados del mundo: una mujer, de 67 años, quedó embarazada de forma natural y, recientemente, dio a luz a su bebé.

Según CNN, la mujer de apellido Tian (no se reveló su nombre) se habría sometido a una cesárea para tener a su retoño, teniendo en cuenta los riesgos del parto natural a su edad.

“Tuvimos mucha suerte, dado que la madre estaba en una edad materna avanzada y tenía varias complicaciones”, dijo Liu Wencheng, el especialista médico que estuvo a cargo del procedimiento, en declaraciones a los medios locales.



El bebé nació en el Hospital de Maternidad y Salud infantil de Zaozhuang, China, sitio en el cual Tian había trabajado durante muchos años antes de su jubilación. Era médica.



Según los registros del centro de salud, el bebé pesó 2,56 kilogramos.

El bebé nació en el Hospital de Maternidad y Salud infantil de Zaozhuang, China, sitio en el cual Tian había trabajado durante muchos años antes de su jubilación

Para el esposo de Tian, el bebé es "un regalo del cielo" y, por ello, proximamente sería bautizado como 'Tianci', que, según National Geographic, significa 'Don del cielo' en chino.



El padre de la criatura declaró al medio local Qilu Evening News que su vida familiar ha sido de 'largo aliento': tienen dos hijos ya adultos y varios nietos. Es más, uno de sus nietos cumplió 18 años a principios de 2019.



“Mi hija dijo que si yo daba a luz a este bebé, ella cortaría todos los lazos con nosotros”, declaró Tian al medio local CCTV, señalando los dilemas familiares que se presentaron tras el inusual embarazo.

Tian y el posible récord Guiness

Aunque una mujer que da a luz a los 67 años no es una situación que se vea todos los días, tampoco es algo tan sensacional en China. Según CNN, en 2016 una mujer, de 64 años, dio a luz y fue considerada como 'la madre más vieja del país', título que, tras la cesárea, se le asignó a Tian.



Dice Natgeo que Tian podría romper un récord Guiness si se comprueba que su embarazo en verdad se dio de forma natural y no se utilizaron otros métodos como la fecundación in vitro.



CNN, por su parte, señaló que una mujer en india dio a luz a sus 73 años el pasado mes de septiembre. Sin embargo, el medio recalca que los gemelos (porque increíblemente fueron dos hijos) se gestaron en un procedimiento in vitro.

