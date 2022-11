Mucha gente confía en la creencia popular de que ‘quien persevera, alcanza’; además de que ‘la disciplina, tarde o temprano, vencerá a la inteligencia’, y estas dos frases pueden definir muy bien la concepción y el estilo de vida que tienen los asiáticos.

El trabajo duro, en países como China, Corea del Sur o Japón, es algo muy valorado y, de cierta forma, puede ser un significante de estatus o de jerarquía social, por lo que el éxito se mide más en la labor que en la suerte.

(Le puede interesar: ¿Es capaz de resolverlo? El acertijo que el 95 por ciento de las personas falla).

Sin embargo, este factor puede determinar la fortuna o la miseria en muchos casos. Un ejemplo es el de ‘Li’, un hombre quien luego de comprar billetes de lotería durante una década completa logró, finalmente, llevarse el premio mayor a sus arcas.

El sujeto, según información del medio chino 'Nanning Evening News', logró ganar, nada más ni nada menos, que un total de 219 millones de yuanes chinos (149,6 mil millones de pesos colombianos).

(Además: Frank Lentini, el hombre de tres piernas y dos penes completamente funcionales).

No obstante, el hombre quería seguir siendo un ejemplo de disciplina para su familia, pues esos valores han sido fundamentales para la formación de la misma. Para que sus seres queridos mantuvieran esa línea de comportamiento, decidió ir a reclamar su premio al centro de lotería Guangxi Welfare disfrazado de un personaje de caricaturas, para reclamar su premio.

Un hombre gana la lotería y se lo oculta a su familia en China



🤑El sujeto ganó USD 30.000.000 después de comprar boletos de lotería por un valor de USD 11 en la región autónoma de Guangxi Zhuang. pic.twitter.com/LnNqKA4foA — El Ojo de Jebus (@Chufl3t3r0) November 1, 2022

(Lea también: Cura se enfurece porque novios graban la boda y los abandona en la iglesia).

Esto lo hizo con el objetivo de asegurarse que no existiera ninguna posibilidad de que lo identificaran ni su familia, ni sus seres queridos: "No le dije a mi esposa e hijo (lo del premio) por temor a que fueran demasiado complacientes y no trabajaran duro en el futuro", comentó Li para el mismo medio de comunicación.

Así mismo, el hombre aseguró ante el citado noticiero que donó cinco millones de yuanes (3,4 mil millones de pesos) a obras de caridad.

Más noticias

Mujer vio cómo su novio murió trágicamente mientras hablaba por videollamada

Perro muere por ruido de la pólvora antes de ser adoptado: ‘Entró en pánico’

Mujer fingió embarazo para no terminar con su pareja: mostró fotos falsas

Ganó lotería de US$ 125 millones y ahora dice que su vida es ‘bastante aburrida’

¿Lo pagaría? Empresa ofrece enterrarlo vivo para ‘recuperar las ganas de vivir’

Tendencias EL TIEMPO