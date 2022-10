A casi ocho años de la muerte de Roberto Gómez Bolaños, el legendario actor mexicano que dio vida a Chespirito, los rumores acerca de su legado, su trayectoria artística y su ‘fortuna’ más que disminuir, parecen no tener fin.



Es, precisamente, Florinda Meza –viuda del actor y productor de televisión mexicano– quien ha tenido que hacer frente a las incesantes especulaciones, a las preguntas incómodas y, por supuesto, a las acusaciones, en su mayoría, infundadas tras la muerte de quien fue su pareja sentimental por más de tres décadas.

A la actriz recordada por encarnar a Doña Florinda en el icónico programa El chavo del 8 se le ha señalado, entre otras cosas, de ser acreedora de una fortuna de alrededor de 20 millones de dólares –equivalentes a poco más de 96.000 millones de pesos colombianos–, provenientes presuntamente de las regalías obtenidas por series como El Chapulín Colorado y Chespirito –de las cuales su esposo fue escritor, director y protagonista–.

Yo no vivo ni en El Pedregal, ni en Las Lomas, vivo en la Colonia del Valle, que es proletaria. FACEBOOK

TWITTER

Ante las habladurías y el asedio constante de los paparazis, la viuda de El Chavo decidió poner, de una vez por todas, fin a estos rumores afirmando que nunca podría juntar la cantidad de dinero que se le acusa de poseer en su cuenta bancaria.

(Lea también: Chilindrina, señalada de racismo tras criticar imitaciones de su personaje).

“¡Ojalá fuera cierto! No, hombre, qué bárbaro, qué tontería tan grande, siempre he batallado (con los rumores). Roberto lo decía: ‘tenemos mucho menos de lo que la gente cree, pero más de lo que soñé’, porque sabíamos vivir sencillamente”, contó la actriz cuando fue interceptada en el aeropuerto de la Ciudad de México por varios medios internacionales. Y agregó: “Yo no vivo ni en El Pedregal, ni en Las Lomas, vivo en la Colonia del Valle, que es proletaria”.

Como si fuera poco, la también productora y locutora mexicana dejó en claro que ni su marido era rico, ni ella lo es ahora. “Pregúntenle a cualquier actriz de mi tiempo, a cualquiera que no haya tenido un marido rico, pero mi marido no era un hombre rico”, señaló ante las cámaras y dejó en claro que quien realmente se hacía con las ganancias millonarias era la compañía Televisa.



Los rumores de que Florinda Meza tiene una fortuna avaluada en millones de dólares surgieron luego de que el sitio ‘Celebrity Net Worth’ –que informa estimaciones de los activos totales y las actividades financieras de las celebridades– declarara, hace algunos años, que Roberto Gómez Bolaños logró recaudar un patrimonio de 50 millones de dólares o poco más de 240.000 millones de pesos a lo largo de su carrera.

La ‘Chilindrina’ se burla de Florinda Meza



Después de las controvertidas declaraciones dadas por Meza, el programa de opinión De Primera Mano quiso saber qué pensaba María Antonieta de las Nieves (recordada por su icónico personaje de la Chilindrina en El Chavo del Ocho) acerca de que la viuda de Bolaños viviese en una “colonia proletaria”.

(Siga leyendo: Florinda Meza y Anabel Gutiérrez: la mala relación que tuvieron en ‘Chespirito’).

Su respuesta sorprendió mucho más aún que la pregunta: Nieves no solo estalló en carcajadas, sino que se dirigió a su compañero Édgar Vivar –intérprete del Ñoño y del Señor Barriga, quien estaba a su lado–, y le comentó de manera irónica: “Vamos a vivir igual, ¿verdad, Édgar? Cuando seamos ricos, vamos a vivir igual”.

No, hombre, no puedo decir nada porque no sé dónde vive, no he vuelto a hablar con ella, no sé nada, cada quien su vida y cada quien su estilo. FACEBOOK

TWITTER

Segundos después, concluyó de manera tajante: “No, hombre, no puedo decir nada porque no sé dónde vive; no he vuelto a hablar con ella, no sé nada; cada quien su vida y cada quien su estilo”.

(De interés: Florinda Meza niega estar pensando en demandar a Shakira por 'Te felicito').

Para nadie es un secreto que, desde hace ya algunos años, ambas actrices se encuentran distanciadas. ¿La razón? De acuerdo con María Antonieta de las Nieves, en entrevista con el periodista Yordi Rosa, Florinza Meza delató a la Chilindrina en un aeropuerto luego de que las autoridades descubrieran a una de ellas llevando abrigos de piel en la maleta.



“Llegamos de Argentina y no permitían traer sacos (abrigos) de pieles. Yo me compré dos y uno lo eché enrollado en la maleta (...) Le dije lo mismo a Florinda: ‘No seas terca’”. Sin embargo, Doña Florinda hizo caso omiso de las recomendaciones y para el momento en que fue descubierta terminó confesando que su compañera también llevaba dos prendas de este tipo. Fue, justamente, en ese momento cuando María Antonieta consideró que “se rompió” su relación.

Más noticias

Mago murió en pleno escenario y asistentes pensaron que era parte del show

Shakira con toda: ¿en video de ‘Monotonía’ aparece Piqué con una bazuca?

Polémica por hombre que dice que trabajar con Carolina Cruz 'era terrible'

Médicos que atienden a Yina Calderón hablan de su salud: ‘Se le advirtió’

Tendencias EL TIEMPO