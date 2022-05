María Antonieta de las Nieves, la actriz mexicana que interpretó a la entrañable y recordada 'Chilindrina' en la serie televisiva de ‘El Chavo del 8’, le contó al mundo que luego de haber enviudado hace tres años se quiere volver a enamorar.



La actriz, que confiesa haber alcanzado los 72 años de edad mantiene el espíritu juvenil de la niña del vecindario más amado por los países de habla hispana por más de cuatro décadas.



María Antonieta de la Nieves asegura que ya superó la muerte del empresario Gabriel Fernández, su esposo por más de 48 años.



Su actuación como la hija de ‘Don Ramón’ catapultó su carrera artística al estrellato, pero sobre todo la hizo conocer al amor de su vida.

Maria Antonieta de las nieves tiene 72 años. Foto: Archivo particular - Instagram

Ella sueña con un hombre soltero, viudo o separado entre 60 y 65 años con quien disfrutar la vida y el amor

Cuando tenía 20 años se había casado con Gabriel Fernández, quien era el productor y narrador del programa “número uno de la televisión humorística”, como solía decir en cada entrada del show.



Se conocieron porque ambos hacían parte del equipo de trabajo del legendario humorista Rodrigo Gómez Bolaños, y compartían set casi que a diario.



La eterna niña traviesa y extrovertida le ha hecho saber a sus fans que tras la muerte de su esposo estuvo varios meses inconscientes y en medio de una depresión profunda.



Sin embargo, sabe que la vida es corta y que el amor siempre vale la pena y dice que sueña con un hombre soltero, viudo o separado entre 60 y 65 años con quien disfrutar la vida y el amor.



Confiesa que su nuevo esposo no encontrará las piernas sensuales que exhibía con picardía su personaje en la famosa serie del Chavo del 8 en las décadas de los 70 y 80as, pero “estoy nuevita” y “no muy usada”, expresó la actriz pese a que fueron varias sus novios y amantes durante sus años como estrella televisiva.



Pero al igual que ‘La Chilindrina’ un personaje inteligente y perspicaz, María Antonieta de las Nieves va directo a sus admiradores y les recuerda que no quiere un hombre mayor de 65 años, pues no quiere llegar a cuidar enfermos.



