A joven no lo dejaron entrar a su propio grado por su corte de pelo

La ceremonia de graduación, más allá del protocolo, es un momento inolvidable que simboliza la culminación de una etapa para dar inicio a nuevos sueños y proyectos. Pero lo que debería ser un día de alegría para la familia Espinoza, se trasformó en una situación incómoda y molesta.



Jaime Espinoza compartió en redes la inconformidad que sintió cuando uno de los profesores de la Escuela Industrial Salesiana San Ramón de La Serena, en Chile, no permitió que su hijo, también de nombre Jaime, se graduara argumentando que no tenía el corte de cabello acorde con la ocasión.



"Estoy aquí en el colegio Salesiano y a mi hijo no lo dejan hacer la licenciatura. Vino el profesor Mario Torres, no lo deja hacer la licenciatura por el corte de pelo de mi hijo", relató el padre en el video que se viralizó en Twitter.



En el momento que Espinoza decidió grabar el video se encontraba en las instalaciones del colegio alejado del grupo de los graduandos, pues al parecer, al joven no lo dejaron entrar con sus compañeros al reciento donde se realizó la graduación.



"Estoy aquí en la entrada, no lo dejan ingresar a él. Discriminando alumnos por corte de pelo", aseguró.



Y añadió: "Me van a entregar la licenciatura en este momento. Lo citan temprano y no lo dejan ingresar solamente por el corte de pelo. Para mí es discriminación del colegio", enfatizó molesto el padre de familia.



Cuando Espinoza ve al profesor que le impidió a su hijo graduarse como los demás, sale hacia él para cuestionarlo.



"Ahí viene el maestro que está discriminando a mi hijo. Él es quien discrimina a mi hijo por el corte de pelo, para que sepan quién es. Es una discriminación", alega el padre mientras el docente le explica a un tercero que le entregue el acta de grado para que los Espinoza se puedan ir.​



Colegio salesianos de la serena, Discrimina a joven por su pelo y no lo dejan entrar a su licenciatura. 👇 pic.twitter.com/NjoEzjhkBh — Hernán (@hernan_sr) December 11, 2020



Aunque Espinoza continuó manifestando que era un acto discriminatorio lo que estaban haciendo con su hijo, nadie atendió a sus reclamos. De hecho, de acuerdo con lo que él menciona en el video, la rectora de la institución tampoco le permitió al joven graduarse.



"La maestra Enriqueta también, la rectora es una discriminadora. No nos dieron ninguna solución", concluye el padre.



Según medios de Chile el joven recibió sus papeles y tuvo que retirarse de la institución.



Por otro lado, el video que se hizo viral ha recibido todo tipo de críticas, pues mientras algunos internautas consideran que la reacción del colegio fue excesiva y retrógrada, otros argumentan que lo que pasó no tiene nada que ver con discriminación y que, por el contario, cuando el padre inscribió al hijo en la institución aceptó el reglamento estudiantil y las reglas que en él se estipulan.



