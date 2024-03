Chico de 19 años rompió récord que Arnold Schwarzenegger tuvo por 57 años

El actor Arnold Schwarzenegger es reconocido por películas como ‘Terminator’, ‘El regalo prometido’ y ‘Hombres de acero’, pero también se abrió camino en el mundo de la política, puesto que fue el gobernador del estado de California desde el 2003 hasta el 2011. pero también se abrió camino en el mundo de la política, puesto que fue el gobernador del estado de California desde el 2003 hasta el 2011.

Él es una de las figuras del fisicoculturismo más destacadas, ya que su historia impactó a muchos de los fanáticos de esta actividad física y lo recuerdan porque fue el culturista más joven de la historia.

Su debut en el concurso de Mr. Universo en el año 1969 lo catapultó a la fama, al ser el ganador del certamen con tan solo 20 años de edad, lo que también le otorgó el título de la persona más joven en obtener la tarjeta profesional. Sin embargo, su récord fue vencido por un joven de 19 años.

Anton Ratushnyi, el joven que rompió el récord de Schwarzenegger



Después de que el joven ucraniano Anton Ratushnyi obtuviera tres títulos consecutivos del Comité Nacional de Fisicoculturismo (NPC), la organización más grande de esta actividad física en Estados Unidos, le otorgó su tarjeta profesional a sus 19 años.

Lo que significa que ya no es un amateur en el deporte, la noticia se le dio al obtener el primer puesto de la división nacional de NPC, que se llevó a cabo en Texas, esto le otorgó el título del hombre más joven en obtener la credencial, superando los 57 años del galardón del actor Schwarzenegger.

Anton Ratushnyi celebró su victoria con un conmovedor mensaje en Instagram: “Con la superación de muchas adversidades durante el último año, puedo enfatizar lo importante que es creer en ti mismo y ser fiel a ti mismo sin importar lo que los demás piensen de ti”.

“Estoy tan contento de haber decidido seguir mi verdadera pasión y no dejé que la negatividad me afectara. Tomé el riesgo de prepararme de nuevo y desafiarme mental, física y emocionalmente para no solo tener éxito en el culturismo, sino crecer como una persona que sería digna de inspirar a esta nueva generación”, finalizó el ucraniano.

Esto llevó a que el joven obtuviera casi 300 mil seguidores en la red social; por otra parte, sus fanáticos esperan que Anton Ratushnyi pueda romper varios de los récord que Arnold Schwarzenegger obtuvo durante sus años como fisicoculturista profesional.

Según lo explicó el culturista en sus redes sociales, su proceso inició cuando tenía 14 años, lo que para muchos es resulta impresionante, ya que obtener esa figura requiere de mucha dedicación y esfuerzo, que no muchos logran en un periodo de tiempo tan corto.

Arnold Schwarzenegger protagoniza nueva serie de Netflix | El Tiempo



Más noticias en EL TIEMPO

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO