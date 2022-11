Cecilia Navia, más conocida en redes sociales como ‘Chichila’ Navia, es una de las actrices más queridas de nuestro país por su paso en diversos proyectos de televisión cómo: ‘Pa’ quererte’, ‘Bermúdez’, ‘Masterchef Celebrity’, entre otros. Recientemente, la estrella nacional reveló en sus redes sociales que le hubiera gustado tener más hijos con su esposo, Santiago Alarcón.

En las últimas horas, ‘Chichila’ activó la herramienta de preguntas en sus Instagram Stories. “¿Qué quieres saber o qué quieres decir?”, escribió para empezar con la dinámica. La actriz recibió varios interrogantes y, entre ellos, un seguidor le preguntó: “¿Les hubiera gustado tener más hijos?”.



Ante esa pregunta, la huilense dejó en claro que no se encuentra embarazada y espera no estarlo de nuevo. Sin embargo, confesó que en algún momento de su vida sí quiso tener más hijos con el protagonista de ‘El man es Germán’.



“Resulta que yo quería tres hijos, porque me parece un número democrático, y Santiago quería dos. Cuando tuve el segundo dije: uno es muy poquito, dos son un montón. ¡Basta, perfecto, estuvo!”, respondió ‘Chichila’.

Actualmente, la huilense se encuentra casada con el también actor Santiago Alarcón y como fruto de su relación de más de veinte años tienen dos niños: Matías y María.



A comienzos de este año, los seguidores de la pareja creían que su esposo podía tener más hijos ya que en redes sociales un joven comentó que Santiago era su papá y Shakira su mamá. Sin embargo, este hecho fue desmentido por el mismo actor.

