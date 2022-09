Tras la difícil situación que vive Santiago Alarcón con su supuesto hijo, ‘Chichila’ Navia, pareja del actor y con quien lleva casada más de 13 años, se refirió al problema que enfrenta su esposo.



La actriz, conocida por participar en ‘Pablo Escobar, el patrón del mal’ y ‘Pa quererte’, usó sus historias de Instagram para hablar del tema y enviar un mensaje.

La semana pasada, el actor Santiago Alarcón llamó la atención de los internautas con un video en el que realizaba una denuncia pública contra un joven que hace cuatro años lo acosa y afirma que es su hijo.



Santiago no quiso actuar de inmediato porque consideraba que esa era una situación que pronto se resolvería. Sin embargo, el joven llegó a violar la seguridad del su lugar trabajo.



Ante la situación, ‘Chichila’ Navia se refirió al tema en su cuenta de Instagram. En primera instancia, la mujer agradeció a sus seguidores por los mensajes de apoyo que les han enviado a ella y a su familia.

“Quiero darles las gracias a todos y todas por los mensajes tan hermosos, las oraciones y por todas esas palabras que han sido muy alentadoras para todos nosotros, especialmente para Santiago en este momento complejo”, aseguró la artista.



Por otro lado, debido al proceder del joven, Santiago Alarcón expresó que teme por la seguridad de su esposa e hijos, Matías y Maria. Sin embargo, las autoridades competentes ya están a cargo del caso.



Respecto a esto, ‘Chichila’ Navia dijo: “Estamos haciendo todos los procesos legales y controles de seguridad para que no pase a mayores todo esto. Gracias, es muy importante para nosotros sentir el apoyo”.



¿Cómo va el caso del supuesto hijo?

Hasta el momento tanto Santiago Alarcón como el joven, que dice ser hijo del actor, han hablado públicamente.



El intérprete conocido por protagonizar ‘El man es Germán’ hizo una denuncia pública en su cuenta de Instagram.



“Estoy siendo víctima de acoso, de violación al lugar de trabajo y de extorsión por un joven. Hace cuatro años recibí un mensaje que decía: ‘Hola, papá. Soy tu hijo. Tú me abandonaste, mi mamá adoptiva me lo contó’, pero no le presté atención”, dijo.

El hombre no se quedó atrás y dio unas declaraciones al programa de chismes ‘Lo sé todo’.



“Me dijo que me iba a mandar a matar. ¿Va a mandar a matar a su propio hijo, su propia sangre? Recuerdo que a los cuatro años me entregó en adopción, nunca lo olvidaré”, dijo en principio.



Y contó: “Yo le pedí 800 millones de pesos por daños y perjuicios, pero ese tema no prosperó. Mucha gente comenta difamando sin saber en realidad lo que pasó. Yo temo por mi vida, estoy grave de salud”.

¿Y Shakira?

Debido a las declaraciones del joven, el actor colombiano y Shakira son sus padres, los cuales lo entregaron en adopción en el año 92.



El joven afirma que tiene como demostrar la paternidad y maternidad de los artistas. De hecho, señaló que en Canadá se realizó unos exámenes médicos para verificar y comprobar lo que dice.



Sin embargo, el hombre aseguró que nunca ha buscado a la cantante barranquillera, su supuesta mamá.



Por lo que Shakira ha estado bastante alejada del tema y no se le ha visto públicamente involucrase en el caso.

