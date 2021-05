Chichila Navia dijo sentir miedo de que su esposo hable sobre política

El actor Santiago Alarcón, de 43 años, ha sido una de las figuras públicas que más ha demostrado su apoyo al paro nacional que se lleva a cabo desde el pasado 28 de abril en Colombia.



Junto a otros artistas como Adriana Lucía y Julián Román, se ha mostrado como un fuerte opositor al Gobierno Nacional, realizando comentarios en redes sociales y haciendo ‘Live's’ en Instagram en los que habla del tema de las movilizaciones. Debido a esto, se ha convertido en un blanco de críticas y amenazas.



Este 19 de mayo, su esposa, la actriz huilense Cecilia Navia, mejor conocida como Chichila Navia, habló de esta situación en las historias de su Instagram, red social en la que tiene más de 1.9 millones de seguidores.



A través de una dinámica de ‘Preguntas y respuestas’, un seguidor le preguntó: “¿Apoyas a tu esposo con el tema de política aunque eso pueda afectarlos?”.



Ante esto, la famosa que ha actuado en telenovelas como ‘Escobar, el patrón del mal’ y ‘Pa’ Quererte’, respondió que, si bien le da miedo en ocasiones, no va a dejar de apoyar a Alarcón. “Sí mi amor, aunque siento miedo muchas veces -no te lo niego- lo apoyo por completo y lo admiro profundamente”, indicó.



Horas después decidió publicar una fotografía junto a Santiago, con quien lleva 16 años casada, en la que dio una respuesta más detallada a la pregunta que le hizo su seguidor. En esta indicó que cada vez se siente más “enamorada y orgullosa” de su pareja por la manera en que participa en los asuntos políticos y en la crisis social de Colombia.



“En fin, me felicitan por él y también me insultan por él. Yo por mi parte aprovecho este medio para responder con toda certeza que no puedo sentirme más enamorada y orgullosa de toda la gestión que ha hecho junto a nuestros amigos”, escribió la actriz colombiana en una publicación que ya acumula más de 141 mil ‘Me gusta’.



“Últimamente me escriben mucho sobre el activismo de mi mijo, señor don esposo, Santiago Alarcón. Que qué pienso, que si no me da miedo, que no están de acuerdo, que sí están de acuerdo, que tan lindo, que tan incendiario, etc...”, fueron las palabras con la que comenzó su mensaje.



Finalmente, aseguró que “respeto profundamente sus decisiones, sus convicciones (cuando las comparto, o cuando no las comparto) y aplaudo su buen corazón, sus intenciones y su valentía”.



Con esto, la pareja del presidente de la Asociación Colombiana de Actores aclaró los rumores que señalaban que estuvo por varias semanas en la isla de San Andrés, no solo rodando una nueva película, sino también para alejarse del actor de ‘El man es Germán’.



