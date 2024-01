'Chichila' Navia aclara rumores sobre ruptura con Santiago Alarcón

Una de las relaciones más sólidas del mundo del entretenimiento colombiano es la de los actores Santiago Alarcón y Cecilia Navia. Su historia de amor estuvo marcada al principio por una sólida amistad, cuando se conocieron en el año 1998 mientras los dos hacían teatro. Meses después comenzaron a salir y la atracción fue tan grande hasta el punto de contraer matrimonio.

'Chichila' aclaró rumores sobre ruptura con Santiago Alarcón

La nueva participación de Santiago Alarcón en la novela, que relata la vida de la cantante Arelys Heano, se estrenó el marte 9 de enero de 2024 por Caracol Televisión. En esta segunda temporada, compartió pantalla junto a la también actriz y cantante Verónica Orozco.

Recientemente, seguidores de él y su esposa, 'Chichila', lanzaron varios rumores sobre que, aparentemente, tendrían problemas en su relación.



A través del perfil de Instagram de la actriz, en el que reúne más de 2.1 millones de seguidores, fanáticos aprovecharon la oportunidad para averiguar sobre algunos detalles personales de su vida.

En una dinámica de preguntas, la recordada 'Mechas' en 'Oki Doki' le preguntaron si se había separado. La mujer contestó el cuestionamiento como un "juicio" que le habían hecho y abordó el tema con seriedad.

¿Qué respondió?

Un seguidor le escribió en su historia el siguiente mensaje: "¿Y, tu esposo, o la moda, te separaste?", un mensaje un poco confuso que fue entendido por la actriz.



"Uy, amor, ¿qué es ese juicio? Separarse no es ninguna moda, nadie sabe las razones por las que una pareja se separa. Yo no me he separado, yo sigo con mi ‘arremuesquito’”, comentó.

Además, la mujer, quien formó una familia con el actor al tener dos hijos juntos, Matías y María, giró la cámara de su celular y mostró que está muy bien con su esposo.



"Me está mirando en este momento. Ahí está mi ‘arremuesquito’, yo no me he separado, para nada”, expresó 'Chichila'.

A pesar de tener una relación sólida, su relación afrontó hace un tiempo una situación compleja cuando el actor tuvo que tomar medidas legales por el acoso de un joven que decía ser su hijo. Este también aseguró que su mamá era la cantante Shakira.



La situación generó un grado de tensión, tanto que una obra de teatro de Alarcón, no soportó que este invadiera su privacidad y lo golpeó.

Santiago Alarcón habla de la obra digital 'Domingo'

