Mauricio Núñez, más conocido como Chestter, es una de las caras más populares de ‘Sábados Felices’. Tanto en su carrera profesional como en su vida personal ha tenido que afrontar muchos retos. Uno de ellos, y quizás de los más difíciles, el cáncer de piel.

El comediante, quien padeció de esta enfermedad hace unos años atrás, señaló en diálogo con ‘Kallejiando’ que el melanoma maligno que le diagnosticaron fue producto de la exposición excesiva al sol sin protección.

“Yo vivía en Fusagasugá, y allá andaba en bicicleta y sin camisa. Yo abusé del sol”, detalló el humorista colombiano, quien además confesó ser creyente del “poder de la palabra”.



“Lo que yo recomiendo, que todos lo pueden hacer, es que cuando alguien diga la palabra, hay que eliminarla. No nombrar la enfermedad”, añadió Chestter.

En entrevista con ‘Bravíssimo’ el año pasado, Núñez aseguró que la primera señal de alerta que llegó a su vida fue un lunar en el hombro derecho. En vista de que le causaba picazón y molestia, decidió acudir a un centro hospitalario, en donde le realizaron las respectivas pruebas y le diagnosticaron melanoma maligno en la piel.

La noticia llegó por sorpresa y generó un fuerte shock en el comediante. Mientras luchaba contra el cáncer, decidió hacer un inusual pedido a su familia: no nombrar la enfermedad con el objetivo de no seguir “alimentándola”.



Del hombro, el melanoma pasó a la axila y luego al cuello, una zona que por poco compromete sus cuerdas vocales. “En ese entonces estaba con Boyacoman, él medio moral”, detalló Núñez, quien luchó por años contra el cáncer de piel.



Para vencer la enfermedad se sometió a varios tratamientos de radioterapia, otros alternativos y algunas cirugías, entre ellas, un vaciamiento axilar y ganglionar de cuello.

En entrevista con ‘La Red’, el comediante habló de las secuelas que dejaron las intervenciones a nivel físico y emocional.

“Pues uno se achanta un poco, porque tener una cicatriz ahí, con un hueco (...) Se siente uno mal, más cuando iba a las piscinas. Pues yo no puedo dejar que me dé el sol y todo eso, pero andar sin camisa para mí es un poco tormentoso porque se ve un hueco ahí en la axila”, contó Chestter.



Con el objetivo de mejorar su apariencia, el humorista y cuentero colombiano se sometió a pequeños procedimientos en su rostro, específicamente, en el área de sus párpados. Además, rellenó una parte de su cuello y también el espacio de las axilas, que aún se mantiene porque no se cuidó bien la herida.

¿Qué es el cáncer de piel?



El cáncer de piel es una enfermedad que provoca que las células malignas del cuerpo comiencen a multiplicarse sin control. Existen tres tipos: carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular y melanoma, de acuerdo con Mayo Clinic.



Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que el melanoma es el tercer tipo de cáncer de piel más común, pero a la vez es más peligroso y causa una mayor cantidad de muertes frente al resto de tipos.

Si detecta una lesión en la piel, es importante que acuda a un dermatólogo. Foto: iStock

Este último se forma en las células (melanocitos) que producen melanina, el pigmento que le da color a la piel. Los signos más comunes incluyen cambios como lesiones nuevas, una llaga que no cicatriza o lunares.



Una de las causas más comunes de esta enfermedad es la exposición a la luz ultravioleta (UV), ya sea a través de los rayos del sol o de fuentes artificiales como camas bronceadoras. Los factores de riesgo varían de acuerdo con el tipo y la persona en específico.

