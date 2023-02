'Chester', uno de los humoristas más populares del programa Sábados Felices, se sinceró acerca de las secuelas estéticas que le dejó el cáncer de piel, enfermedad que afortunadamente logró superar hace 17 años.



En una entrevista para el programa 'La Red', de Caracol Televisión, 'Chester' comentó que para vencer el cáncer se sometió a varios tratamientos de radioterapia y algunas cirugías, entre ellas, un vaciamiento axilar y ganglionar de cuello.

Estas intervenciones, según dijo en la entrevista, le afectaron su autoestima.

"Pues uno se achanta un poco, porque tener una cicatriz ahí, con un hueco (...) Se siente uno mal, más cuando iba a las piscinas. Pues yo no puedo dejar que me dé el sol y todo eso, pero andar sin camisa para mí es un poco tormentoso porque se ve un hueco ahí en la axila", contó el comediante.

Es por eso que, recientemente, decidió volver al quirófano para mejorar la apariencia de sus axilas y su cuello. "Uno de hombre también tiene su vanidad, y pues para ser más lindo para mi esposita", afirmó.

'Chester' también se hizo pequeños procedimientos en su rostro, específicamente, en el área de sus párpados, "para darle de nuevo esa apariencia juvenil" a esta zona, de acuerdo con el doctor que lo atendió.

Semanas después de las cirugías estéticas, volvió a contactarse con el programa 'La Red', en el cual mostró los resultados de las intervenciones. Además, comentó que, debido a que no se cuidó muy bien la herida de las axilas, tuvo que quitarse el relleno.



"Por desjuiciado, porque me salió un evento en la costa, tierra caliente, mar, no me lo cuidé muy bien, se abrió la herida y tocó otra vez sacar el relleno y dejarlo quieto era mejor (...) no fue problema del doctor ni de la cirugía, sino del cuidado, del posquirúrgico", explicó.

'Chester' también invitó a las personas a buscar "la juventud espiritual", ya que "la belleza duele" y puede llevar incluso a un desenlace fatal.

"Yo ya soy un ejemplo de vida con lo del cáncer. La verdad me puse a pensar y dije 'No, voy a buscar ser feliz por otro lado' ", dijo.



ELTIEMPO.COM