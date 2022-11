La cantante y actriz Cher Sarkisian ha demostrado que el amor no tiene límites en edad. Cuando se está enamorado, parece que las matemáticas no cuentan. Ello quedó demostrado luego de ver a la artista pasear con su novio, 40 años menor que ella.

La participante de películas como ‘Chastity’, ‘Silkwood’, ‘Pegado a ti’, entre otras, inició su romance con el productor Alexander Edwards en la semana de la moda en París el pasado mes de septiembre, según fuentes cercanas a la pareja.



Edwards, de 36 años de edad, ha sido conocido por anteriores relaciones sentimentales en las que ha sido infiel y el antagonista de cada ruptura amorosa. No obstante, es un detalle que Sarkisian, de 76 años de edad, ha pasado por alto, pues asegura que no le interesa su pasado.



La reacción de los paparazzi, seguidores de la pareja e internautas no se ha hecho esperar, luego de verlos tomados de la mano en la pasarela de la semana de la moda en París. Ante tantas críticas, la intérprete de canciones como ‘Little Man’, I got you babe’, ‘Believe’ entre otras, respondió con un contundente mensaje: “El amor no entiende de matemáticas”, el cual borró de su cuenta de Twitter horas después.

Amber Rose’s ex/baby father is dating CHER. THEE CHER. pic.twitter.com/EzwBaBVX6M — soul. (@nottodayyoubum) November 3, 2022

Cher defiende su romance

Como todos sabemos, no nací ayer. Lo sé con certeza, no hay garantías. Cada vez que tomas una decisión, te arriesgas. Siempre me he arriesgado, así soy FACEBOOK

TWITTER

En Twitter, varios usuarios han asegurado que se trata de un engaño por parte del productor musical, pues la diferencia de edad es abismal: “No me convence, no se sabe cuáles son las intenciones de Edwards hacia ella”.



La cantante no dudó en responder dicho comentario, asegurando que sabía lo que estaba haciendo: “Como todos sabemos, no nací ayer. Lo sé con certeza, no hay garantías. Cada vez que tomas una decisión, te arriesgas. Siempre me he arriesgado, así soy”.



Sin embargo, también hay quienes la defienden y se emocionan por verla sonreír en su nuevo romance: “Sabemos que eres fabulosa y estoy seguro de que tu círculo íntimo seguirá cuidándote. ¡¡¡Quiero que seas feliz, pero no que se aprovechen!!!”.

