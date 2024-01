Cher recibe ataques de su exnuera tras buscar obtener la tutela legal de su hijo

Cher, la legendaria cantante de 77 años, se encuentra en medio de un proceso legal en el que busca obtener la tutela temporal de las finanzas de Elijah, de 47 años, con la intención de protegerlo. Alega que los problemas de salud mental y el abuso de sustancias lo han dejado incapaz de administrar su propio dinero.



Un documento presentado ante el Tribunal Superior de Los Ángeles a finales de diciembre, y que ha sido obtenido por medios estadounidenses, establece que Allman está actualmente incapacitado para gestionar sus activos debido a graves problemas de salud mental y abuso de sustancias.

En caso de que se le otorgue la tutela, Cher tendría la responsabilidad de recibir las 'distribuciones regulares de fideicomiso' que le corresponden a Allman del fondo fiduciario creado para él por su difunto padre, el músico Gregg Allman.



La solicitud también subraya el profundo amor de la cantante de ‘Believe’ por su hijo y su historial de actuar en su mejor interés. Además, señala que los hermanos Allman han propuesto a la artista para desempeñar este papel.



Según informes de 'Page Six', Allman había iniciado el proceso de divorcio en noviembre de 2021 después de aproximadamente ocho años de matrimonio. Sin embargo, ahora parece estar reconsiderando su decisión debido al deseo de su madre de obtener la tutela.

La exnuera de Cher critica duramente a la cantante

Mariangela King, conocida artísticamente como Queeny King y exesposa de Elijah Blue Allman, ha compartido sus opiniones con 'Page Six' sobre la situación de su exmarido.



King siente que Cher ha tomado el control de la vida de Elijah de manera unilateral y ha expresado que se sintió excluida de las decisiones mientras aún era la pareja de Elijah. Además, afirma que durante un intento de reconciliación de su matrimonio, dos hombres enviados por la cantante habrían interrumpido un encuentro en un hotel.



“Siempre he sido una defensora de la comunidad sobria y de la sobriedad de Elijah. Lo que no me parece bien son los establecimientos que me excluyen de ser parte del tratamiento de Elijah y de su esperanzada recuperación”, expresó la expareja del cantante.

La expareja de Elijah publicó esta foto en Instagram. Foto: Instagram:@iamqueenyking

King también ha expresado su desacuerdo con la elección de Cher en cuanto al lugar de rehabilitación al que llevó a su hijo.



"No estoy de acuerdo con las rehabilitaciones improvisadas y poco éticas que se aprovechan al máximo de las familias en situaciones desesperadas y buscan explotar de manera fraudulenta a las compañías de seguros por servicios no prestados", expresó.



La primera audiencia para decidir si Cher se convertirá en la tutora financiera de su hijo se llevará a cabo el 6 de marzo.

La familia ha enfrentado controversias previas. En septiembre, surgió la noticia de que Cher había sido acusada en una declaración judicial de supuestamente contratar a cuatro hombres para secuestrar a su hijo.



Sin embargo, la cantante negó enfáticamente estas acusaciones en una entrevista con la revista estadounidense ‘People’.



Allman ha sido transparente en cuanto a su lucha contra la adicción a las drogas frente a los medios. Ha compartido que probó la marihuana y el éxtasis por primera vez cuando era un niño. Además, ha abordado su adicción a la heroína y desde 2010 ha ingresado y salido de períodos de rehabilitación.

