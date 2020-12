‘Intentaron matarme’: cantante Cher revela escalofriante historia

En una entrevista para el diario británico ‘The Guardian’, la cantante Cher, de 74 años, reveló que, en una oportunidad cuando salía de una de sus funciones en Broadway (Nueva York, Estados Unidos), un hombre la acorraló en la calle y amenazó con matarla.



“Pensé que me iba a dar la mano, pero me agarró del brazo y me lo puso detrás de la espalda. Comenzó a empujarme por el callejón y dijo: 'Si haces algún sonido, te mataré'”, narró.



Para su suerte, dos fanáticos vieron lo ocurrido y, sin pensarlo, acudieron al rescate.



“Vieron que algo andaba mal, comenzaron a gritar, corrieron hacia mí, y él (el atacante) se escapó. Eran dos fanáticos pero luego se convirtieron en mis amigos”, aseveró.



Cher, reconocida por álbumes musicales como ‘Believe’ (1998), manifestó que, aunque no se traumatizó, esa experiencia hizo que se volviera más precavida.



“Ahora no me gusta salir porque todo el mundo tiene una cámara y no es seguro. La gente te agobia y no sabes si te van a matar o te tomarán una foto. De cualquier manera, no me gusta”, señaló.

En su declaración, la cantante también se refirió a la manera en la que Donald Trump está manejando la crisis del nuevo coronavirus.



“En mi país, el presidente Trump no cree que nada tiene que ver con él. No cree que tenga la responsabilidad de ayudarnos. Es tóxico. Las personas que antes estaban en desacuerdo entre sí ahora son enemigos. Odio incluso llamarlo presidente porque todo lo que hace es mirar televisión”, manifestó.



Desde 2019, Cher ha hecho público su apoyo al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, e incluso le grabó una canción llamada ‘La felicidad es una cosa llamada Joe’, la cual es una versión adaptada de una de las canciones del musical ‘Cabin in the sky’ (1940).



Cher canción Joe Biden 'Happiness Is Just A Thing Called Joe'

“Trump es la persona más vengativa que he visto en mi vida. Creo que está luchando tan duro porque lo van a procesar cuando salga de la Casa Blanca. Si eso pasa me pondré a bailar”, cerró.



Con su fundación Cher Cares, la cantante ha contribuido a diferentes causas, incluyendo el maltrato animal y, más recientemente, la crisis del covid-19, pues se ha enfocado en ayudar a las comunidades vulnerables que se han visto más afectadas por la pandemia.



Su recorrido

Nació el 20 de mayo de 1946 en California. Según contó, durante su infancia batalló con la dislexia y fue criada por su madre soltera y su hermana, pues su papá “tenía un pasado criminal” y no lo conoció hasta que cumplió 11 años.



En 1960, hizo parte del dúo Sonny y Cher, proyecto que la impulsó a aparecer en programas de televisión como ‘The Sonny and Cher comedy hour’ y ‘The Cher show’. Luego, en 1975 el dúo se disolvió y se lanzó como solista, convirtiéndose en una de las mayores representantes de la música disco.



También, incursionó en el mundo del teatro y tuvo múltiples participaciones en espectáculos de Broadway. Además, obtuvo el premio Óscar a mejor actriz por su participación en la película ‘Hechizo de luna’, en 1988.



Su carrera musical continuó en ascenso y, en 1998, lanzó su álbum musical más popular: ’Believe’.



En 2005, anunció su retiro de los escenarios, pero continuó en el mundo del espectáculo y participó en varias películas y producciones. Más tarde, en 2011, retomó sus shows musicales y, hasta la fecha, se dedica a hacer presentaciones en diferentes hoteles de Las Vegas.



Tendencias EL TIEMPO