Cher estrena 'DJ Play A Christmas Song', el primer sencillo de su álbum navideño

Cher, la reconocida cantante estadounidense, sorprenderá a sus seguidores con un álbum navideño que está programado para ser lanzado el próximo 20 de octubre del 2023.



Aunque todavía falta tiempo para la temporada navideña, los fanáticos pueden disfrutar desde este viernes del primer sencillo titulado 'Dj Play a Christmas Song', disponible en las plataformas digitales.

El nuevo álbum, que marcará el vigésimo séptimo en la carrera de la diva y el primero de carácter navideño de su extensa carrera, marca el reencuentro de Cher con Mark Taylor, quien previamente fue el productor de 'Believe' en 1998.



Además, este proyecto incluirá canciones inéditas, las primeras en 10 años, desde 'Closer To The Truth' (2013).

Este álbum navideño no solo contará con las interpretaciones de Cher, sino que también presentará colaboraciones especiales con renombrados artistas como Stevie Wonder, Cyndi Lauper y Michael Bublé.



'Dj Play A Christmas Song', el primer sencillo del álbum, fue firmado por Sarah Hudson, la compositora detrás de éxitos como 'Levitating' y 'Physical' de Dua Lipa, así como otras canciones populares de artistas como Katy Perry y Troye Sivan.

Cher tiene 77 años y una carrera de más de medio siglo. Foto: EFE

El álbum constará de trece canciones, comenzando por la mencionada anteriormente, que también actúa como la pista de apertura. También incluirá reinterpretaciones de clásicos navideños junto con canciones originales que prometen agregar un toque especial a la temporada festiva.



'What Christmas Means To Me' con Stevie Wonder, 'Run Run Rudolph', 'Christmas (Baby, Please Come Home)' con Darlene Love, 'Angels In The Snow', 'Home' con Michael Bublé, 'Drop Top Sleigh Ride' con el rapero Tyga, 'Please Come Home For Christmas', 'I Like Christmas', 'Christmas Ain’t Christmas Without You', 'Santa Baby', 'Put A Little Holiday In Your Heart' con Cyndi Lauper y 'This Will Be Our Year', son los sencillos que se esperan,



Además, este mismo año, en el que se conmemora el cuarto de siglo del lanzamiento del citado 'Believe', está prevista la reedición de aquel álbum emblemático en varios formatos de lujo con material extra.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por EFE, y contó con la revisión de un periodista y un editor.